Fängslade kristna amerikaners familjer känner hopp

Nyheter

Mötet som planeras äga rum mellan USA:s och Nordkoreas ledare kommer behandla Nordkoreas kärnvapen- och missilprogram. Trots att det inte finns några tecken på att mötet kommer leda till att amerikanerna i Nordkorea frias, väcker toppmötet ändå hopp hos familjerna.

"Jag är hoppfull. Det är svårt att beskriva med en annan känsla", säger Sol Kim, son till fängslade Tony Kim, till Reuters.

Den amerikanska regeringen har haft regelbundna samtal med familjen, men har inte kontaktat dem sedan planerna för toppmötet meddelades, säger Sol Kim till Reuters.

Över ett dussin har suttit fängslade

Sol Kims far Tony Kim fängslades 2017 när han skulle lämna landet. Anledningen var enligt de nordkoreanska medierna att han begått "fientliga handlingar" mot regeringen. Sol Kim arbetade på det kristet anslutna Pyongyang University of Science and Technology.

Kim Hak Song och Kim Dong Chul sitter också fängslade i Nordkorea och är enligt landet kristna missionärer.

Nordkorea har fängslat mer än ett dussin amerikaner under de senaste två decennierna.