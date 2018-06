Festligt i kyrkan på midsommarhelgen

Nyheter

Varje år vid den här tiden utryms en gammal maskinhall i västra Småland, närmare bestämt i Gamla Hjälmseryd. Plats görs för bord och stolar och under två helger, med start i dag, fylls hallen med människor, musik och kristen förkunnelse.

– Vi samlar runt 3 500 människor under dessa två helger, säger Lennart "Nenne" Lindberg, evangelist och musiker.

– Mellan 30 och 40 procent av de som kommer går vanligtvis inte till kyrkan. Det är viktigt för oss, att vi skapar en mötesplats där fler får upptäcka vem Jesus är.

Förkunnelse och grillning

Nenne Lindberg var med och startade midsommarfirandet i den gamla maskinhallen för elva år sedan. Det blir förkunnelse, grillning och både country och dansbandsmusik på kvällarna.

Så mycket country blir det nog inte i Leksand i Dalarna, men väl en hel del folkmusik. Under midsommarhelgen ställer hela samhället upp för att få till ett så bra och traditionsenligt firande som möjligt. Det menar tillförordnade kyrkoherden Fredrik Lautman.

– Det är full sprutt här om man säger så! skrattar Lautman när Dagen når honom.

– Vi är kvar i den gamla traditionen där arbetarna fick ledigt över midsommar och kunde komma upp hit och fira gudstjänst. Det kommer massor av folk till vår fantastiska gudstjänst på midsommardagen.

Vad passar du på att predika om då när kyrkan är fylld till brädden?

– Jag knyter an till texten i Johannesevangeliets första kapitel om kraften i ordet. Det var också precis sex år sedan vi invigde vårt konstverk Via Sacra, som illustrerar det som händer Jesus under påsken, så även det vill jag nämna.

Ta med regnjacka

Oavsett om man väljer att fira denna jordgubbsdoftande helg i Hjälmseryd, Leksand eller någon helt annanstans, bör fleecetröjan och regnjackan åka med i bagaget. Enligt SMHI är det större chans för regn än sol. Temperaturerna kommer ligga mellan 10-15 i norr och 15-20 i söder.