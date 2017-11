Före detta kristen Nordkoreafånge hittad död

Nyheter

Aijalon Mahli Gomes kropp hittades svårt bränd i fredags i en park i staden.

– Utredningen i ett tidigt skede indikerar att det inte rör sig om mord, utan snarare om en olycka eller om självmord, säger Todd Griffin, talesperson för den lokala polisen.

Gomes, 38, arbetade som engelsklärare och hade nyligen flyttat till San Diego.

Regelbunden kyrkobesökare

Han greps i januari 2010 när han försökte ta sig in i Nordkorea från Kina. Då hade han bott och arbetat i Sydkorea i två års tid. Under den tiden gick han enligt National Public Radio också regelbundet till församlingen Every Nation Church of Korea i Seoul.

I Nordkorea dömdes Gomes till åtta års straffarbete. Den amerikanske expresidenten Jimmy Carter lyckades samma år få honom frigiven vid ett personligt besök i Pyongyang.