Frälsningsarmén letar volontärer till nytt projekt

Projektet "Safe Havens" ska under 2018 arbeta för att identifiera och hjälpa utsatta för människohandel. Projektet har en holländsk förebild, och starten sker vid en kickoff i december. Volontärarbetet pågår sedan under sex månader under 2018. Projektet stöds av Brottsbyrån, Asylbyrån och EU:s Asylum, Migration and Integration Fund.

I januari ordnar Frälsningsarmén en volontärutbilding, och man erbjuder också femton veckors mentorstöd i nätverk med erfarna jurister.

Nu söker man med ljus och lykta efter studenter som studerar till jurist, socionom eller polis och som vill göra skillnad för utsatta. "Du har kommit minst halvvägs genom studierna, gillar att arbeta med mänskliga rättigheter, har ett genuint medmänskligt intresse och är gärna flerspråkig!" skriver Frälsningsarmén om sina tänkbara kandidater.