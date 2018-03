Här avgörs det om Ali är kristen

Nyheter

”Pling, plong. Förhandling i migrationsmål nummer...”

Det låter lika sterilt och monotont som på en tågstation då en högtalarröst ropar upp vilka förhandlingar som ska dra igång inne på Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Utanför sal 14 sitter Ali och tuggar tuggummi i sina slitna jeans och en varm täckjacka över sin t-shirt. Han hänger inte med i småsnacket inför de muntliga förhandlingar som inom kort ska dra igång, där hans överklagan av Migrationsverkets dom ska behandlas. Han sitter och tittar mot snöyran utanför fönstren.

Alis fall är redan omskrivet sedan tidigare av Dagen då en handläggare på Migrationsverket i ett förhör ville få honom som konvertit att förstå att kristna och muslimer tillber samma Gud. Enligt hans juridiska ombud, Rebecca Ahlstrand, framstod det som att handläggaren hamnade i någon slags försvarsställning och var mer mån om att försvara islam än att agera professionellt.

Men nu är det överspelat. Ali har fått en andra chans. En tolk som ska vara med vid förhandlingarna hänger säger att det hör till ovanligheterna att domstolen vill ha en muntlig förhandling, han drar till med 10 procent. I de övriga fallen kollar de enbart på vad som sagts tidigare.

Med andra ord, Ali har chansen att själv få berätta om sin väg till tro, vilket numera är hans främsta asylskäl. Att som afghan lämna islam kan kosta en hel del, i värsta fall en dödsdom i hemlandet.

Nervöst vittne

Med in i domstolen finns också Lotta Hylla, hans boendehandläggare som har varit med på resan de senaste åren. Medan Ali säger att han bara är lite nervös är det framför allt Lotta som har svårt att finna ro. Hon ska kallas in som vittne, och in i det sista gäller det att vara säker på detaljerna.

– Och jag som knappt kommer ihåg vad jag åt till lunch i går, säger hon och skrattar.

Tillsammans med Rebecca Ahlstrand går de igenom alla turer då Ali sökte sig till en frikyrkoförsamling. En knäckfråga är när han kom till tro. För Migrationsverkets tyngsta argument handlar om den knappa tiden. Tre månader, påstår de, tog det för Ali att byta från islam till kristen tro. Alldeles för kort tid, omvändelsen är inte genuin, lyder omdömet tryckt på papper i myndighetens egna domslut.

Helt fel, nio månader, menar Rebecca Ahlstrand som nu ska leda i bevis var, när och hur konverteringsprocessen ska ha gått till.

Så nu skärmdumpas det för fullt från sociala medier för att på så sätt kunna visa svart på vitt vägen in till kristen tro. Lotta Hylla blir nostalgisk av alla minnen som poppar upp på hennes skärm.

– Det är en fin kille, säger hon.

Precis innan Ali ger sig in i domstolssalen ger Lotta honom en kram och ser till att han spottar ut tuggummit.

Är som en mamma

Samtidigt som förhandlingarna börjar sätter sig Lotta Hylla i restaurangen som ligger vägg i vägg med domstolen och väntar på att kallas in som vittne. Hennes vittnesmål kommer att ske via den telefon hon då och då fingrar på.

– Jag är hans mamma, förklarar hon.

– Han brukar börja sina meddelanden med ”hej mamma”. Han är en del av mitt liv och det är därför jag är så nervös.

Ali bor ett stenkast ifrån henne, i en länga med lägenheter som innan den stora flyktingvågen 2015 var fylld med missbrukare som behövde stöd.

– Då kallades jag helt andra saker än mamma, försäkrar Lotta.

De senaste åren är det asylsökande som bott i lägenheterna. Lotta Hylla berättar att i sitt engagemang för nyanlända har hon flera gånger varit med om att muslimer gått och döpt sig och sedan använt det som asylskäl.

– Jag har sett dem som döper sig för att sedan aldrig gå till kyrkan mer. Sedan har vi dem som Ali. Han har hittat Jesus.

Själv är hon inte troende för fem öre, men berättar att sedan Ali hittat Jesus har hans liv förändrats radikalt. Han har tidigare gått ned sig rejält och försökte vid ett tillfälle ta sitt liv genom en överdosering tabletter.

– Nu ser jag en sådan skillnad på honom, han behöver inte piller eller psykologisk hjälp, berättar hon.

– Han är hundra procent äkta, jag har inga tvivel på att han fejkar det här med sin tro. Jag har levt med honom så pass länge, jag har sett hur han gått ned sig, hur han la ut filmer i sociala medier med avrättningar, där folk stenades och så. Då mådde han inte alls bra.

– Förstår du vändningen när han fick in Jesus i sitt liv. Jag är så tacksam.

Och att det gick ganska snabbt – ja, än sen då, tycks Lotta resonera. Hon har själv gjort några tvära kast i livet, berättar hon.

Och så snabb omvändelse som Migrationsverket tycks tro stämmer inte. Det menar Rebecca Ahlstrand, som inne i rättssal 14 reder ut missförståndet att Aziz skulle ha blivit kristen på tre månader.

Pratade för sitt liv

Förhandlingen inne i rättssalen varar tre och en halv timme. Ali som till vardags är en tystlåten person är ovanligt vältalig.

– Men han pratade också för sitt liv, säger Rebecca Ahlstrand.

Hon får i efterhand återge händelserna inne i domstolen, och tar då även upp det generella problemet med att en domstol ska avgöra en människas inre övertygelse. I Alis fall handlar det om hans kristna tro är äkta eller inte.

– Det är inte lätt, och risken är att de här konvertitärendena till slut handlar om vem som kan uttrycka sig bäst. Och här finns personer som kanske inte är så vana att prata om sina känslor och upplevelser, och när det gäller tro är det svåra saker att sätta ord på, säger Rebecca Ahlstrand.

– Men när det gäller om det är en genuin konvertering som ska bedömas så är det där man hamnar till slut. Efter att alla intyg och fakta är inlämnade så måste man till slut uttrycka alla sina upplevelser på rätt sätt.

Tidigare har Migrationsverket fått kritik för att de mer eller mindre hållit husförhör med konvertiter, där faktakunskap vägde tyngre än den utlevda tron.

Rebecca Ahlstrands bild är att man mer går på de personliga upplevelserna nu, vilket också präglade förhöret med Ali.

Resonemanget om att kristna och muslimer skulle tillbe samma Gud, kom det upp igen?

– Nej, det var inte så intressant. Jag ville mest peka på att handläggaren brustit i kunskap och objektivitet.

Drygt två veckor tog det för Migrationsdomstolen att komma till beslut. I går kom beskedet. Alis tro ansågs vara genuin och han får ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.