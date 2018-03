IS-insamling låg kvar på Facebook i två år

Nyheter

En 35-årig man samlade helt öppet in pengar till vapen åt IS genom att be om pengar via sin Facebooksida.

I maj 2013 skrev mannen till exempel: "Kontakta mig för att utrusta era bröder i fronten!". Inlägget låg helt öppet, så att alla kunde se vad han skrivit.

Det ledde till att han i fjol dömdes till fängelse. Tingsrätten konstaterade att han genom sina inlägg upplanat till allvarliga våldshandlingar som syftar till att injaga skräck hos civilbefolkningen.

Men trots innehållet i inläggen, och trots domen mot 35-åringen reagerade inte Facebook. Inte förrän två år senare.

"Ibland händer det att vi gör ett misstag. När det händer rättar vi till det så snart vi blir medvetna om det", skriver Facebooks nordiska kommunikationschef Peter Münster i ett mejl till Expressen.