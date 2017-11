Nyheter

Radiostationen Mix Megapol i Malmö spelade en rekryteringslåt från terrororganisationen IS i dag på morgonen, rapporterar 24malmo.se.

Vid 8:30-tiden spelades Islamska Statens låt "For the sake of Allah" plötsligt" i radiokanalen. Enligt uppgift till 24malmo.se. spelades låten i 30 minuter, vilket bekräftas av Bauer Media som driver radion.

Enligt Mix Megapol har en piratsändare använts för att gå in på radiokanalens frekvens, uppger Jakob Gravestam, marknadsdirektör på Bauer Media i ett pressmeddelande.

– Vi kommer att polisanmäla händelsen och rapportera den till Post- och telestyrelsen.

Svårt att förhidra

Många lyssnare har hört av sig till radiokanalen efter händelsen, skriver 24malmo.se. Att förhindra att det upprepas bedöms vara svårt.

– Det är väldigt svårt. Om man har en piratsändare så har man möjlighet att gå in och ta över en frekvens, säger Gravestam till sajten.