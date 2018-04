Nyheter

Det var en välkammad Jimmie Åkesson som frågades ut på pingstkyrkans scen i Uppsala, i Dagens och Uppsala pingsts gemensamma partiledarutfrågning. Ett klassiskt SD-ord som massinvandring var som bortblåst, och när Jimmie Åkesson pratade om muslimer handlade det inte om ett kollektivt skuldbeläggande utan problemen kokades ned till ”vissa i den muslimska minoriteten”.

Rutinerad politiker

Efter 13 år som partiledare finns en viss rutin och SD-ledaren hade inga problem att navigera sig fram, vare sig när frågorna var öppna och nyfikna eller blev något mer kritiska. Inte minst pressades han på SD:s bruna förflutna och vissa formuleringar i partiprogrammet. Men Åkesson själv hävdade med bestämdhet att det snarare var EU-motståndet, inte invandringskritiken, som fick honom att ta steget in i SD.

Nya partiet befriande

Med ett nystartat nationalistiskt utbrytarparti som argt och hungrigt kritiserar SD från det hållet börjar Jimmie Åkesson mer och mer framställas som rumsrenare än någonsin tidigare. Och han verkar trivas med det. För på frågan om han kände sig pressad av Alternativ för Sveriges inmarsch på den politiska scenen svarade han:

– Inte alls, det är snarare befriande.

– Vi har varit ute på resa under en lång tid, från den obskyra kamporganisationen som jag gick med i en gång i tiden till att bli ett av de största partierna. På den resan finns det de som inte hänger med, som gärna vill vara med i det gamla och inte känner igen sig längre, då gör de rätt som inte hänger med på resan längre.

Jimmie Åkesson berättade att SD, på sin fortsatta resa, nu satsar på att bli ett statsbärande parti.

Ber varje dag

När frågorna blev mer personliga handlade det om att Jimmie Åkesson ber varje dag. Men samtidigt erkände att det är lite svårt att prata om sin privata religiositet.

– För jag har inte landat i min tro, erkände han.

– Men jag ber varje dag. Jag vet inte varför och har skämtsamt sagt att det finns inget att förlora. Men det är klart att det finns någon form av allvar i det.

Den som hade hoppats på något kristet vittnesbörd från SD-ledaren fick dock vänta förgäves. Han landade i att han nog är agnostiker trots allt, och bönen var inte någon nyfunnen vana.

– Det har jag gjort till och från i hela mitt liv.

Tätare applåder

Att intervju Jimmie Åkesson utan att komma in på invandringspolitik är nästintill omöjligt. Och det märktes också att det var vad publiken ville höra. Första applåden kom när SD-ledaren förklarade att man ska ta seden dit man kommer, halvvägs in i intervjun. Sedan följde applåderna allt tätare ju mer in på klassisk SD-mark intervjun vandrade.

– Man kan inte bygga ett samhälle på olikheter. Det är det starka skälet till att vi inte tycker det är bra med stor invandring, sa Jimmie Åkesson.

Samtidigt ryggade han inte tillbaka för all sorts invandring, och ansåg att en nation inte är något statiskt, utan något som är i utveckling.

– Man kan bli svensk om man har den ambitionen, menade Jimmie Åkesson, som tog skarpt avstånd från rasbiologi.

– Vi är för en öppen svenskhet.

