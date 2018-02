Nyheter

– Tack så mycket för att ni har kommit hit. Det är verkligen chockerande att ni inte har något bättre för er en torsdagskväll, inleder Jordan B Peterson sitt första bibelstudie i Isabel Bader Theatre på Victoria University i Toronto.

Det är den 16 maj 2017 och de förväntansfulla åhörarna, framför allt yngre män, brister ut i skratt.

– Nej, men allvarligt, det är det. Jag tycker att det på något sätt är väldigt konstigt att ni är så många som har kommit hit för att lyssna på en serie föreläsningar om de bibliska berättelsernas psykologiska betydelse. Det är något jag har velat göra länge, men jag är trots allt förvånad över att det finns en målgrupp som är redo för det, fortsätter psykologiprofessorn och påbörjar kvällens två timmar långa bibelstudie.

Drar fulla hus

Mellan maj och december 2017 höll Jordan B Peterson totalt 15 längre föreläsningar om Bibeln – alla med utgångspunkt i Första Mosebok.

Några av rubrikerna var ”Adam och Eva – självmedvetenhet, ondska och död”, ”Gå med Gud: Noah och översvämningen” samt ”Sodom och Gomorra”.

Och trots att ämnena varken var lättsmälta eller föreläsningarna korta drog samlingarna fulla hus.

– Jag talar om ansvar och sanning och efter samtalen kommer grupper av mestadels unga män fram och säger ”jag var nihilistisk, jag var desperat, jag var självmordsbenägen, jag var ondskefull och förbittrad och hamnade i dåliga miljöer”, berättade Peterson i ett Skypesamtal, som finns tillgängligt på Youtube, med Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi i slutet av 2017.

Enligt Peterson berättar männen att de, tack vare hans föreläsningar, har tagit sig ur ”hålet”.

– En efter en säger samma sak. Och jag har även fått tusentals, kanske tiotusentals, brev. Jag hinner inte räkna dem.

Kritiserade lagförslag i Kanada

Kanadensaren argumenterar för att kön i grund och botten handlar om biologi, inte om sociala konstruktioner – med andra ord att kvinnor och män är biologiskt olika.

Länge var han relativt okänd för allmänheten i Kanada, men hösten 2016 ändrades det. Då klargjorde han att han inte tänkte tilltala en trans­sexuell elev eller anställd på universitetet i Toronto där han arbetar med det könspronomen som personen själv föredrog. Samtidigt förklarade han också sitt motstånd mot ett lagförslag som innebar att ”könsidentitet eller uttryck” skulle läggas till som grund för diskriminering.

Han kallade lagförslaget, som senare godkändes i Kanada, för ett angrepp på yttrandefriheten i landet.

Vissa hyllade honom för kritiken – andra kallade honom för transfobisk och anklagade honom för att tillhöra extremhögern. Många har även varnat för att hans åsikter inspirerar män till aggressivitet.

Är en provokatör

Parallellt med bibelföreläsningarna har 55-årige Peterson skrivit boken ”12 Rules for Life: An Antidote to Chaos”. I samband med boksläppet förra veckan medverkade han i en längre intervju i den brittiska public service-kanalen Channel 4. Journalisten Cathy Newman pressade honom på en rad frågor.

Vid ett tillfälle jämförde Peterson dagens vänsteraktivister med Sovjetunionen och Kina samt transaktivister med Kinas diktator Mao Zedong.

– Du säger bara de här sakerna för att provocera, gör du inte det? Du är en provokatör. Du är som den alternativa högern som du hatar att jämföras med. Du vill röra runt i grytan, kommenterade då Cathy Newman.

– Jag är bara en provokatör på det sättet att när jag säger det jag tror är sant är det provocerande, svarade Peterson varpå Cathy Newman bad honom att berätta om hummern, en jämförelse som han använder sig av i sin nya bok.

– Anledningen till att jag skriver om humrar är att det finns en tanke om att hierarkiska strukturer är en sociologisk konstruktion av västvärldens patriarkat. Det är så fel att det nästan är obegripligt.

Peterson argumenterar för att nervsystemet i humrar, precis som i människor, styrs av serotonin. Eftersom humrar, liksom människor, lever i hierarkier menar han att hierarkier är något biologiskt naturligt.

– Det är oundvikligt att djur och människor kommer att fortsätta att organisera sina strukturer på ett visst sätt.

5,2 miljoner visningar

Efter intervjun publicerade tv-kanalen hela samtalet på Youtube och på kort tid har det 30 minuter långa klippet fått över 5,2 miljoner visningar och närmare 80 000 kommentarer. Även i Sverige har klippet setts av många. Men Jordan B Petersons kritiker, som har varnat för konsekvenserna av hans uttalanden, har samtidigt fått vatten på sin kvarn.

Två av cheferna på Channel 4 skriver på Twitter att Cathy Newman har utsatts för ett ”ondskefullt kvinnofientligt övergrepp” efter intervjun, att hon har kallats ”bitch” i minst 500 kommentarer samt att tv-kanalen har tagit hjälp av säkerhetsexperter för att göra en riskanalys.

Jordan B Peterson har vid flera tidigare tillfällen – och även efter intervjun med Cathy Newman – sagt att han inte uppviglar till våld.

– Det råder ingen tvekan om att Cathy har blivit utsatt för ett massivt bombardemang av kritik på nätet, säger han enligt The Guardian.

På samma gång menar han att det hittills inte har presenterats några bevis för att kritiken har bestått av rena hot.

– Det finns några galningar på nätet, men tanken om att detta på något sätt återspeglar en grundläggande kvinnofientlighet och att det är detta som skulle driva det här är löjligt.

Som professor i psykologi vid University of Toronto anklagar Jordan B Peterson olika lärosäten för att ha nedprioriterat kompetens och vetenskap till förmån för allmänt tyckande. Framför allt menar han att genusfrågan har fått ett för stort inflytande – och han lyfter fram de skandinaviska länderna som avskräckande exempel.

”Jag är en klinisk psykolog”

Peterson drar sig inte för att möta sina meningsmotståndare i offentliga debatter. Och efteråt hyllas han allt som oftast av sina anhängare som menar att han har segrat.

När han intervjuades av Cathy Newman slog han fast att kvinnor egentligen vill ha kompetenta män, men att en ”substantiell minoritet av kvinnorna” i dagens samhälle nöjer sig med relationer där de får vara dominanta eftersom männen inte vågar ta plats. Detta får enligt Peterson negativa konsekvenser för alla inblandade.

Men när Cathy Newman frågade med vilken rätt han kan göra generaliseringar av det slaget svarade han helt kort ”jag är en klinisk psykolog” utan en närmare förklaring.

Apropå jämförelsen mellan människor och humrar har påståendet efteråt nyanserats, och till viss del ifrågasatts, av minst en forskare i London som arbetar med neurovetenskap.

Med tanke på de omtalade bibelstudierna är det kanske inte så konstigt att Peterson även har fått frågor om sin personliga tro. Samtidigt är det tydligt att han inte känner sig helt bekväm med ämnet – en lång utläggning i samtalet med Ivar Arpi kan sammanfattas med att det är en komplicerad fråga.

Gällande Petersons syn på kristendomen och Bibeln råder det däremot inte några tveksamheter. Han menar att de flesta människor lever med en inneboende frustration över att de inte lever ut sin fulla potential. Han säger att vi är gudomliga söner och han beskriver Bibeln som ”västvärldens försök att formulera detta som begripliga berättelser och beteendeprinciper”.

– Att det finns något skadat i själva skapelsen är ett otroligt sofistikerat sätt att se på världen. Och som människor upplever vi att vår etiska skyldighet är att rätta till det, och att bestämma hur det ska rättas till, för att därigenom övervinna sårbarheten och ondskan som kännetecknar vår dagliga existens.

– Det är det jag har försökt att säga till dem som vill lyssna, vilket hittills framför allt har varit unga män. De längtar desperat efter att få höra budskapet.