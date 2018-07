Kristen lantbrukare: Vi ber himmelens Gud om regn

Nyheter

Vi har lapat solsken i flera månader i Sverige, och svenskar svältfödda på både sol och värme njuter. Samtidigt betyder den allt mer extrema torkan stora problem inom svenskt lantbruk. Enligt SMHI väntas inte heller några större regnmängder de närmsta tio dagarna, även om det kan komma något lite regn lokalt.

– I stora drag är det inget omfattande regnområde vi väntar i nuläget som kan dämpa det torra vädret, säger meteorolog Sofia Söderberg på SMHI.

Herbert Nyman har varit mjölkbonde i 40 år utanför Piteå. Dagen når honom på väg hem till Piteå efter ett möte med Kristna bönder, där det alltmer akuta läget för bönderna har diskuterats.

– Nu är betena slut. I hela landet gäller att hela första skörden blev liten. Jag pratade med en bonde i Uppland, som berättade att han har foder från första skörden som räcker fram till oktober. Det växer inget nytt nu, så efter oktober har han slut på foder, berättar Herbert Nyman.

Sverige brukar normalt ha ett överskott på spannmål, berättar han. Men i år blir det i stället underskott. Den generella bristen på foder kommer pressa bönder att slakta ut djur i förtid och många bönder kommer att få det ekonomiskt tufft i vinter.

– Vi kallar det nödslakt när man minskar besättningen rejält från det man skulle kunna ha. Man anmäler till slakt långt i förväg för att minska behovet av foder. Detta innebär att köerna till slakterierna redan är långa, förklarar Herbert Nyman.

Själv har Herbert Nyman 160 kor, och för honom är problemen inte så stora som för hans kollegor i söder. Norra delarna av landet har fått en del regn.

– Vi fick ungefär femtio procent av första grässkörden. Sedan fick vi lite regn, så vi får en någorlunda normal andra skörd. Men det blir väldigt lite över, det blir precist.

Extremt läge

I Mälardalen, men även i Halland och på Gotland är läget extremt.

– Vattnet i brunnarna börjar också sjunka undan, så snart kommer vi att få en kris med färskvatten, berättar Herbert Nyman.

Just nu jobbar LRF (Lantmännens riksförbund) med att få ut uppmaningar om att använda all mark som finns till foder. Och Jordbruksverket har öppnat för att man också får skörda på all typ av mark, även den mark som normalt inte ska användas, säger Herbert Nyman.

– I den här situationen måste vi hjälpas åt. Vi måste vara så kloka vi kan, men vi kan inte rå på vädret.

Han säger att medlemmarna i Kristna bönder – förstås – sätter sin lit till Gud.

– Som kristna är det klart att vi ber för läget. Vi ber himmelens Gud om regn. Vi tror på en ingripande Gud.

Uppmanar: Be för lantbruket

Kristna bönder vill också uppmana församlingar och enskilda kristna att be för lantbruket.

– Jag vill att alla församlingar tar detta till sig och ber om regn för att hjälpa.

– Vår förening med kristna bönder bygger på visionen att Gud hör bön, och bryr sig om oss i vår vardag. Det är Guds hand som skapat naturen, han står bakom både naturen och dess mångfald och även vädret. Men mitt i den här ordningen han har skapat är han också en ingripande Gud. Gud hör bönder och vi önskar att även församlingarna tar med detta i sina böner.

Kanske är även årets torka också en möjlighet att reflektera över hur vår livsmedelsförsörjning ser ut. Det hoppas Herbert Nyman.

– Vi har ungefär 50 procents självförsörjningsgrad i Sverige. I år får vi brist på spannmål. Det pekar på någonting som inte är i ordning. Vi borde se till att vi kan producera den mat vi behöver i det här landet.