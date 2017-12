Kyrkor i Tanzania mer beroende av staten

Nyheter

Under det senaste årtiondet har Josephine Sundqvist bedrivit forskning i Tanzania kring frågor som berör så kallade kontraktsrelationer mellan den tanzaniska staten och tre kyrkoorganisationer inom hälsoområdet. Forskningsprojektet har även innefattat tre lokala sjukhus, bland annat Mchukwi Mission Hospital, som startades av svensk pingstmission.

Forskningen har resulterat i en doktorsavhandling som Josephine Sundqvist nyligen försvarade vid Uppsala universitet.

Slutsatserna är många. Bland annat att kyrkoorganisationerna i Tanzania, genom att ingå avtal med staten, har hamnat närmare maktens centrum, vilket bland annat gett dem tillträde till nya policyarenor.

Organisationernas attraktion som tjänsteleverantörer är en följd av deras befintliga infrastruktur och långa bakgrund inom hälsosektorn. Analysen visar också att tron är en viktig motivationsfaktor och en central del av kyrkans hälsovård.

Flera baksidor

Josephine Sundqvists avhandling, som har fått namnet "Beyond an instrumental approach to religion and development – Challenges for church-based healthcare in Tanzania", visar samtidigt att det finns baksidor med de statliga hälso- och sjukvårdsavtalen.

Enligt Josephine Sundqvist kan ett ökat statligt beroende potentiellt hota organisationernas roll som kritisk röst i den offentliga debatten i tider av minskat demokratiskt utrymme, något som Josephine Sundqvist menar att vi just nu ser exempel på i Tanzania.

Kyrkoorganisationer blir också mer sårbara ekonomiskt när de inte kompenseras från staten i enlighet med de ingångna avtalen. Detta beror delvis på att det saknas finansiering till hälsosektorn i stort, Josephine Sundqvist uppger att både offentliga och privata sjukvårdsinrättningar går på knäna.

Varför har de lokala kyrkorna börjat söka finansiering från staten?

– I takt med att man inom utvecklingssamarbetet minskat direkta bidrag till missionssjukhus har kyrkoorganisationer i Tanzania uppmuntrats att ingå avtal med staten för att säkra en långsiktig finansiering av sjukhusen.

Hur hoppas du att din forskning ska komma till praktisk användning?

– Jag hoppas kunna bidra till den offentliga debatten och svensk policydialog kring religion och utvecklingsfrågorna – att min forskning ska vara behjälplig i till exempel UD:s och Sidas fortsatta arbete med att utveckla nya strategier. Kunskapsforum för religion och utveckling som samlar svenska trosbaserade biståndsorganisationer är en annan central arena. Redan i dag får jag förfrågningar, som att föreläsa för blivande svenska diplomater om religion och utveckling.

– I min nya tjänst som Svenska kyrkans regionala representant till östra Afrika kommer jag även ha stor nytta av min tidigare forskning då frågan om kyrkors roll för att realisera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är centralt i såväl det internationella som det humanitära arbetet.