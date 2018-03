Livets ord: Plötsligt var det som att Anden föll

Nyheter

Det är tidig morgon på Livets ord i Uppsala. Egentligen brukar bara de 120 bibelskoleeleverna vara på plats men nu fylls kyrksalen av betydligt fler. På scenen leder fem ungdomar lovsången.

Det är akustiskt och avskalat och de upprepar orden från sången ”Himmel kom”.

Människorna i alla åldrar stämmer in i lovsången. Lyfter sina händer, talar ut i tungor. Hela tiden kommer nya människor in i lokalen och många börjar gråta så snart de kliver in.

En del av dem som kommit hit har rest från andra städer och vissa så långt som från Finland, Estland och Norge. De har fått höra om det andliga skeende som började på Livets ords bibelskola för några veckor sedan och som nu spritt sig till hela församlingen.

– Allt började på en vanlig bibelskolelektion. Undervisningen handlade om den helige Ande och plötsligt var det som att Anden föll. Flera elever fick profetiska budskap och blev starkt berörda, berättar Simon Ahlstrand.

Var inte på plats

Simon Ahlstrand var inte på plats under lektionen, men efteråt träffade han en elev, som vanligtvis brukar vara nedstämd. Nu kom hon glädjestrålande emot honom och utbrast: Jag har blivit befriad från min depression!

– Hon hade upplevt total frihet, säger Simon Ahlstrand och knäpper med fingrarna för att illustrera hur snabbt det skedde.

Efter lektionen anordnades spontana bönemöten. Församlingens unga blev inspirerade.

– Föräldrar berättar om hur deras barn inte vill komma hem från kyrkan, de vill vara kvar och be, säger Simon Ahlstrand.

Personalen på Livets ord är också berörd. I förra veckan skulle de ha ett vanligt informationsmöte om Europakonferensen, men de upplevde den helige Anden så starkt att all planering fick läggas åt sidan.

– Det är tydligt att det inte är vi själva som styr detta, Gud bara gör, säger Simon Ahlstrand.

Vad tror ni att detta beror på?

– Vi har ingen gemensam tanke som församling, men personligen tror jag att en del kan vara att vi har gått igenom en process de senaste åren. Efter förlåtelsegudstjänsten där vi erkände fel och brister ville vi rikta blicken framåt. Vi ställde oss till Guds förfogande och var medvetna om att Gud måste göra sitt verk i vårt inre först. Kanske är det just det som nu sker.

– Samtidigt befinner vi oss i ett tidigt stadium, vi står mitt i det och vet inte riktigt var detta tar vägen.

Inne i kyrksalen går Livets ords pastor Joakim Lundqvist upp på scenen. Två dagar i rad kommer han undervisa på temat Anden.

– Jag väcktes klockan 03.20 av den helige Ande. Jag hörde Jesus ropa: Du som är törstig, kom och drick. Kasta dig in i strömmen, var ingen åskådare, säger han.

"Otroligt värdefullt"

Bibelskoleeleven Alexander Holmquist står i dörren och välkomnar människor som kommer in. Han var också med på lektionen som utlöste det som nu sker i församlingen.

– Jag känner bara "wow". Det är otroligt värdefullt att ha med sig det här i livet.

Hur har det påverkat klassen?

– De är mer vilda, eller ja, mer frimodiga. De förväntar sig mer av Gud nu.

Den nya frimodigheten har även Simon Ahlstrand märkt av.

– Många går ut på stan för att vittna och bjuda in till kyrkan. Det är häftigt att se.