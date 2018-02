Micael Grenholm överens med Colin Nutley om ersättning

Nyheter

Det var i höstas som Micael Grenholm blev uppmärksammad på att en hans fotografier användes i deckarserien Saknad som visades på tv-kanalen C More. Bilden som han tog under ett besök i den kristna kommunitetsrörelsen Jesus Fellowship i England för drygt två år sedan användes i Saknad för att illustrera ett sektmöte.

Detaljerna är konfidentiella

Micael Grenholm begärde ersättning från Colin Nutleys produktionsbolag Sweetwater, som producerade deckarserien, och nu har de nått en överenskommelse.

– Jag är nöjd, säger han utan att avslöja villkoren i avtalet.

– Det står att detaljerna är konfidentiella.

"Lite av en djungel"

I oktober sa Micael Grenholm till Dagen att han ville ha hjälp av personer med juridisk kompetens för att få veta vad som var en rimlig ersättning för kränkning av upphovsrätten.

Nu konstaterar han att juridiken är "lite av en djungel".

– Jag har pratat med en rad juridikkunniga och de har faktiskt sagt ganska olika saker.

Colin Nutley, regissör av Saknad, bad redan i höstas om ursäkt för att Micael Grenholms bild hade använts i serien. Efter att överenskommelsen är klar beskriver Micael Grenholm att han hela tiden har haft en god kontakt med Colin Nutley.

Har du lärt dig något av hela processen?

– Jag är mer förberedd om något liknande skulle hända igen.

– Sedan har jag också fått intressanta reaktioner från andra kristna. En del har sagt till mig att jag inte ska vara mesig och snäll bara för att jag är kristen. Men andra har sagt att det är moraliskt fel att begära ersättning och att jag i stället bara ska förlåta. Det förvånade mig. Jag tyckte att det var viktigt att visa att man inte får ta bilder hur som helst.

Kommer att skänka bort ersättningen

Enligt överenskommelsen får Micael Grenholm alltså inte avslöja hur stor ersättning han får. Men han betonar att han inte tänker stoppa något i egen ficka.

– Det här handlar inte om lön för något jag har gjort. Det jag får kommer jag att ge bort så att det blir till glädje för andra.