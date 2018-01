Nära två miljoner barn behöver hjälp i Jemen

Fakta:

Barnen mest utsatta

Enligt FN saknar hälften av barnen i Jemen tillgång till rent vatten. 25 procent av kolerafallen är barn under 5 år. Av de 3 miljoner barn som fötts sedan konflikten startade föddes 30 procent för tidigt. 25 000 dog inom en månad. Barnens situation beskrivs i rapporten ”Born into War – 1000 Days of Lost Childhood” (Unicef).