Nicaraguas president fördömer kyrkan

Nyheter

Det började i april som folkliga protester mot ekonomiska försämringar och utvecklades snabbt till krav på president Ortegas avgång – och demonstranterna, till största delen studenter, möttes av skarpladdade vapen.

351 dödade

Enligt människorättsorganisationen Nicaraguan Pro-Human Rights Association dödades 351 personer mellan 19 april och 10 juli, och våldsamheterna fortsätter.

Den folkliga ilskan mot det brutala övervåldet från regimen är stark. Men presidenten visar inga tecken på att lyssna på det egna folket eller omvärldens starka protester; bland annat FN har kritiserat regimen för mord och tortyr.

Hyllade regeringen

I ett tal på torsdagen i förra veckan, 39-årsdagen av revolutionen 1979, hyllade Ortega sin egen regering för dess tålamod och återhållsamhet. Han talade om motstånd från ”satanister” och sa att de mött ”en konspiration beväpnad och finansierad av interna krafter vi alla känner och externa krafter vi klart kan identifiera”, rapporterar AP. En yttre fiende som tydligt pekades ut var ”det nordamerikanska imperiet, skriver TT.

Angrep kyrkan

Under protesterna har katolska kyrkan både agerat medlare och skyddat demonstranter. I sitt tal riktade Ortega hård kritik mot kyrkan och sa att dess agerande diskvalificerat dem som medlare. Han påstod att kyrkor använts som vapenlager och platser för planering av attacker., skriver AP

– Jag trodde de var medlare, men nej, de är överlåtna till kuppmakarna. De var en del av kuppmakarnas plan, sa presidenten i sitt tal inför tiotusentals åhörare i Managua.

”Kyrkan sörjer”

Silvio Baez, biträdande biskop i Managua kommenterar presidentens tal på Twitter. Kyrkan tar inte skada av presidentens smutskastning, skriver han. Men kyrkan ”sörjer för de som har mördats, för de familjer som gråter, för de orättvist fängslade och för de som flyr förtryck”, skriver SBaez.

Som Dagen tidigare berättat vädjade biskop Baez i en DN-intervju den 1 juli om hjälp från Sverige att få FN att agera.

– Kära systrar och bröder i Sverige: Hjälp oss lyfta frågan om Nicaraguas framtid, sa Baez.

Agerar fältsjukhus

Efter att påve Franciskus uppmanat kyrkor i Nicaragua att fungera som ”fältsjukhus” för skadade demonstranter har flera kyrkor öppnat sina dörrar för dem som sökt skydd, vilket också lett till att kyrkorna blivit måltavlor.

- Tveklöst så har regeringen inte varit glad åt det. Precis som den inte varit glad åt våra ansträngningar för att avveckla de paramilitära grupperna, säger kardinal Leopoldo Brenes till Aid to the Church in need.

Belägrad kyrka

Flera präster och biskopar har utsatts för våldsamma attacker de senaste veckorna, och kyrkor har vandaliserats och utsatts för våldsamma angrepp. Förra fredagen, 13 juli, slog polis och paramilitära styrkor till mot en kyrka i Managua, där ett hundratal studenter samlats, tillsammans med präster, läkare, frivilliga och några journalister.

Sköt mot kyrkan

En av journalisterna var Joshua Partlow från Washington Post. Han skriver att de paramilitära grupperna stängde av den enda utgången från kyrkan och sköt mot studenternas barrikad utanför kyrkan. Men studenterna tog det med ”märkvärdigt lugn” och tycktes ha blivit vana vid beskjutning, skriver Bartlow. ”De bar in de sårade till fader Raul Zamoras prästbostad och lade dem i stolar eller på det blodfäckade kakelgolvet”, skriver han.

15 timmar

Den våldsamma belägringen pågick i 15 timmar, tills präster lyckades förhandla fram fri lejd för studenterna. Enligt kardinal Brenes dödades två av studenterna, uppger AP. Samma helg dödades tio personer i städer nära Managua, när säkerhetsstyrkor och paramilitära grupper gick till attack mot fästen för demonstranter, skriver Reuters.

Förenade i bön

Under söndagens mässor förenades kyrkor över hela Latinamerika i bön för Nicaragua, på uppmaning av Latinamerikanska biskopsrådet, som lyft fram ”den dramatiska och smärtsamma sociala och politiska kris som för närvarande pågår där”.

Manar till bön

Kardinal Brenes riktade på fredagen en uppmaning till omvärlden via Aid to the Church in need: – Jag ber er att sätta tryck på regeringen, och uppmana den att visa respekt för biskoparna, prästerna och befolkningen.

– Det här är en extremt svår tid för hela landet, sa kardinalen.