Nigeria: Biskop varnar för etnisk rensning av kristna

– Rwanda hände medan vi tittade på utan att reagera, och ingen stoppade det. Och vi vet mycket väl hur det slutade.

Det är den internationella kyrkliga Aid to Church in Need som rapporterar om biskopens varningar som han framförde under sitt besök på organisationens kontor i Italien.

Långvarig konflikt

Han är en i raden av nigerianska biskopar som vädjat om att omvärlden ska reagera mot de numera systematiska, och dödliga attackerna mot den kristna delen av befolkningen. Attackerna utförs av ett muslimskt nomad- och hedrefolk sim tillhör folkkgruppen Fulani. Så sent som för några dagar sedan dödades över 100 fast bosatta kristna inom ramen för en konflikt som tilltog kraftigt under 2017.

Konflikten mellan nomadfolket och de fast bosatta bönderna har pågått i decennier och handlat främst om rätten till mark. Nigeriakännare menar dock att den nu ändrat karaktär till att vara en politisk konflikt med tydliga religiösa förtecken.

Etninsk rensning

Flera nigerianska biskopar menar att de ser tendenser som tyder på att det finns en "tydlig politisk agenda som har till syfte att islamisera de kristna områdena i landet.

– Deras mål är att slå mot de kristna, säger biskop Matthew Ishaya Audu till Aid to Church in Need.

– Och regeringen gör ingenting för att stoppa dem, därför att president Buhari själv tillhör Fulanistammen.