Ny kampanj bekämpar trafficking

Nyheter

Människohandel är ett komplicerat brott och svårt att upptäcka, skriver Östersjöstaternas råd, CBSS, i ett pressmeddelande. Det är brott som är allvarliga men som riskerar att glömmas bort.

Vill höja medvetenheten

”Varje år utsätts kvinnor, män, flickor och pojkar för trafficking i Östersjöområdet”, skriver CBSS. Det handlar både om människohandel som rör sexuellt utnyttjande och annat arbete som kan liknas vid modernt slaveri.

Att arbeta mot trafficking handlar om att höja medvetenheten om fenomenet. Myndigheter och frivilligorganisationer kan också genom att samarbeta motarbeta att människor hamnar i denna typ av utanförskap, skriver CBSS.

Sverige är ordförande

Östersjöstaternas råd är ett samarbetsorgan som samlar staterna runt Östersjön samt Island och Norge. I år är Sverige ordförandeland, och vill passa på att lyfta frågan om trafficking.

– Det finns en större medvetenhet om frågan i dag. Samtidigt har det kommit nya former av trafficking. I Sverige har man talat mycket om sex-trafficking, men det finns också andra typer av människohandel som handlar om restaurangarbete eller bärplockning, säger Anthony Jay.

Han säger att trafficking i arbetslivet oftast finns inom servicesektorn, i städbranschen, samt när det gäller säsongsarbete inom jordbruk. Småbrottslighet kopplad till trafficking finns också och är en relativt ny företeelse. För att sätta fokus på problematiken med trafficking av alla typer lanserar CBSS i dagarna en insamlingskampanj, ”Human Trafficking – a crime that is all our responsibility”. De medel som samlas in kommer att gå till Plattformen ”Civila Sverige mot människohandel”. Det är ett nätverk, som består av ett tjugotal organisationer som erbjuder människohandelsoffer skydd och stöd.

Pris ska delas ut

Insamlingen körs i alla medlemsländerna, och denna gång går insamlade medel alltså till svenskt arbete. På onsdag kväll delar CBSS ut ett pris till organisationer och personer som arbetar mot människohandel i något av medlemsländerna. Femton personer/organisationer från olika länder i området är nominerade. Bland dem finns tre svenskor, alla kristna. Emma Cotterill är advokat och arbetar inom Frälsningsarmén. Hon är nominerad för sitt arbete mot trafficking och med stöd till de drabbade.

Talita är nominerade

Anna Sander och Josephine Appelqvist, initiativtagare till organisationen ”Talita” är nominerade för sitt arbete med att stödja offer för trafficking, ett arbete som pågått i mer än 20 år. ”Talita” erbjuder både professionell terapi-hjälp för offer och ett helt program för att komma ur trafficking-situationen.

Priset delas ut på Fotografiska i Stockholm i kväll.