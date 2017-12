Open Doors lämnade 800 000 namnunderskrifter till FN

Nyheter

Det var en av FN:s biträdande generalsekreterare som fick ta emot de 808 172 namnunderskrifterna från 143 länder i början av den här veckan. Drygt 10 000 av dem kom från Sverige.

Med vid överlämnandet var bland annat 12-årige irakiske pojken Noeh från Karamles utanför Mosul i norra Irak, som tillsammans med sin pappa och delegationen överlämnade en skrivelse från Open Doors, en internationell kristen organisation som jobbar mot förföljelse av kristna i världen, och som också har en svensk avdelning.

Även USA:s administration i Washington DC uppvaktades i frågan, och under onsdagen överlämnas kraven till den brittiska regeringen i London.

Kräver säkert återvändande

Open Doors kräver att syriska och irakiska kristna flyktingar nu ska kunna återvända säkert till sina hemländer, och att de genom lagstiftningen i Syrien och Irak måste försäkras skydd och samma rättigheter som alla andra.

Vidare att FN ska verka för att förbättra levnadsvillkoren för återvändande kristna grupper – samt att religiösa ledare och trosbaserade organisationer ska utrustas och ges utrymme att spela en konstruktiv roll i återvändandet och återuppbyggandet av länderna.

Förmedlar hjälp och mat

Bland dem som skrivit under kraven för de kristna i Mellanöstern finns bland annat 52 000 fransmän, 61 000 brasilianare och 60 000 indier. Open Doors har under en längre tid också förmedlat praktisk hjälp och matpaket till syriska flyktingar i Libanon under sin opinionsbildning för den kristna minoriteten i området.

Terrororganisationen Islamiska staten, IS, har på senare tid drivits tillbaka i såväl Syrien som Irak. För bara några dagar sedan utropade Irak sig så slutligt som segrare över IS. De flesta kristna i landet finns på NIneveslätten runtomkring Mosul i norra delen av Irak.