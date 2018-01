Nyheter

Åtal har nu väckts mot Rakhmat Akilov, efter terrordådet på Drottninggatan i centrala Stockholm 2016 då fem människor dödades och flera skadades.

Akilov åtalas bland annat för terroristbrott och försök till terroristbrott, enligt stämningsansökan.

För att en gärning ska kunna falla under den rubriceringen krävs att den enligt svensk lag "allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation", och avsikten ska ha varit att "injaga allvarlig fruktan hos en befolkning".

Kontakt med IS

Enligt åtalet ska Akilov ha varit i kontakt med flera personer och i konversationer med dessa åtagit sig att utföra terroristdåd i Stockholm.

Stämningsansökan mot Akilov innehåller hänvisningar till en mängd bevisning som pekar mot att han var intresserad av IS. Han har studerat videoklipp med propaganda från IS, men också läst in sig på kriget i Syrien. Vidare har han läst på om svensk flyktingpolitik och intresserat sig för artiklar som handlar om skärpt lagstiftning mot terrorism i Sverige.

