Rapduo slipper åtal för Förintelse-förnekelse

Nyheter

Det är två rappare med artistnamnen Kollegah och Farid Bang som hamnat i blåsväder. De har fått stark kritik efter två låttexter på sitt senaste album JBG3 (Young, brutal, good looking 3).

En textrad lyder: "My body is more defined than those of Auschwitz inmates" vilket kan översättas: Min kropp är mer märkt än fångarnas i Auschwitz."

I en annan textrad heter det: "I´m doing another Holocaust" vilket ungefär blir på svenska: Jag gör en Förintelse.

Har yttrandefrihet

En talesperson för åklagarämbetet i Düsseldorf i Tyskland säger till tyska medier att även om orden kan uppfattas som vulgära och olämpliga så går det inte att åtala rapduon.

Yttrandefriheten är garanterad i den tyska konstitutionen, säger åklagarna enligt Independent.

"Jämförelsen mellan dem som satt i koncentrationslägren med deras egna (rapduons, reds anm) kroppar må vara smaklös men det innebär inte att de förnekat Förintelsen", säger åklagarna i ett uttalande.

Pristagare protesterade

Frågan hamnade i fokus när Kollegah och Farid Bang fick det prestigefulla musikpriset Echo. Flera tidigare pristagare protesterade genom att säga att de tänker lämna tillbaka sina priser.

Federal Music Industry Association, BMVI, som delar ut priset säger i en kommentar: "Vi vill inte att Echo-priset ska utnyttjas som en plattform för antisemitism, kvinnohat, homofobi eller försköna våld."

Kollegah heter egentligen Felix Blume och Farid Bangs egentliga namn är Farid El Abdellaoui.