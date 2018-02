Nyheter

– Gud är trofast och detta är ett fantastiskt bönesvar. I dag har vi en bred förankring i alla de fyra kyrkofamiljerna, säger Peder Bergqvist, präst och föreståndare för retreatgården Berget, till Dagen.

Det har gått en knapp vecka sedan han fattade det drastiska beslutet att gå ut i sociala medier och vädja om akut ekonomisk hjälp till gården som hade drabbats av oförutsedda kostnader till följd av en omfattande vattenläcka.

Responsen kom omedelbart, och som en fantastisk överraskning.

– Vi gick ut med vår vädjan under fredagen. Redan samma kväll började folk swisha pengar till vårt konto. Under helgen kom det in tusentals kronor och nu ser det ut att vi kommer att klara det.

Enorm respons på vädjan

"Det" är kostnaden för en återuppbyggnad av retreatgårdens dusch- och bastuanläggning. Vattenskadan visade sig vara så allvarlig att hela rasket behövde rivas och byggas upp på nytt.

– Vi är bara en fattig retreatgård, vi kan inte lägga undan några pengar. Så vi hade inga pengar på kontot när fakturan skulle betalas. Men responsen på vårt upprop har varit så enormt generös att läget i dag inte alls är lika akut. På bara några dagar har vi fått in 300 000 kronor från mängder av privatpersoner som gett allt ifrån några hundralappar till flera tusen kronor.

– Vi känner en oerhört stor tacksamhet till alla våra vänner och välgörare.

Mycket svår ekonomisk situation

Retreatgårdar brukar inte ha det fett ställt och för Bergets del blev det riktigt kärvt för några år sedan. Sex av tio medlemmar i den kommunitet som lever på Berget och driver gården konverterade till katolska kyrkan.

En mediestorm följde på det, med kritik som huvudsakligen gick ut på att det var fel att vissa medlemmar konverterade till katolska kyrkan. Efter det följde en kraftig nedgång i besöksstatistiken.

– Debatten som fördes i medier påverkade inte oss i kommuniteten särskilt mycket. Men den påverkade våra gäster. En del ville inte komma hit längre, säger Peder Bergqvist.

Många nya gäster

Men nu har tillströmningen återhämtat sig. Under den kommande helgen är det till exempel överfullt med gäster, enligt Bergqvist. Och inte bara det.

– Vi har fått många nya gäster med en större variation än tidigare av personer som kommer från olika kyrkor och sammanhang. Jag tror att det för Bergets del var bra att några av oss konverterade. Det behövdes en större förankring i alla kyrkofamiljerna för att Berget skulle fortsätta att leva.

Peder Bergqvist menar att det har blivit tydligare att Berget är en ekumenisk plats. Under Bergets första tid, från 1962 och framåt, kom gästerna bara från Svenska kyrkan. I dag kommer såväl svenskyrkliga som frikyrkliga, ortodoxa och katoliker. Peder Bergqvist understryker att ingen kyrka äger Berget.

Berget är en självständig stiftelse. Halva styrelsen tillhör Svenska kyrkan, halva katolska kyrkan och en styrelsemedlem är ortodox kristen.

– Vi vill gärna få in en representant för frikyrkligheten i vår styrelse. Vi vill att det ska återspeglas i allt att vi är en miljö för alla fyra kyrkofamiljerna.