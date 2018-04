Shane Claiborne tillbaka på Frizonfestivalen

Nyheter

Amerikanen Shane Claiborne fick stor uppmärksamhet i Sverige när han 2007 släppte boken "Den oemotståndliga revolutionen". Samma år talade han på ungdomsfestivalen Frizon på Torp utanför Kumla. I år är han tillbaka.

– Shane Claiborne inspirerar oss till att vår tro måste få konsekvenser. Vi tror och hoppas att han kan uppmuntra och kanske framför allt utmana oss bekväma svenskar till nya radikala vanor där Guds ande får frihet och utrymme att verka, säger Edvard Wiberg, projektledare för Frizon.

Shane Claiborne är teolog och aktivist, författare till flera böcker. Han grundade kommuniteten "The Simple Way" i Philadelphia för tjugo år sedan och har genom åren bland annat arbetat för fred i krigets Irak och för utsatta människor i Calcutta, tillsammans med Moder Teresa. Just nu driver han en aktiv kamp för att avsluta dödsstraffet i USA.

Frizon arrangeras av EFK och äger rum 9–12 augusti. Shane Claiborne kommer att tala på lördagens kvällsgudstjänst och även medverka både i ett seminarium och i Frizonpodden.