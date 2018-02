Stor förstörelse i Tonga efter cyklon

Nyheter

Historiska träbyggnader i huvudstaden har förvandlats till vedhögar och Tongas parlament är förstört efter det att cyklonen Gita fört med sig vindar på över 60 meter per sekund, skriver TT.

Tusentals har fått lämna sina hem och ta sin tillflykt till evakueringsboenden.

Även kyrkor har härjats svårt av vindarna. På Tongataptu, en av de 176 öar som tillsammans bildar Tonga, förstördes en katolsk kyrka, rapporterar nyzeeländsk radio.

Värsta sett

Det är den kraftigaste cyklonen på minst 60 år som svept över önationen, som är belägen norr om Nya Zeeland i Stilla havet.

– Det var en riktigt hemsk natt, säger Graham Kenna från den lokala räddningsmyndigheten till nyzeeländsk radio.

– Jag har arbetat med katastrofarbete i över 30 år, och det här är det värsta jag har sett under alla dessa år.

Visste i förväg

Internationella medier uppger att 33 människor har förts till sjukhus, varav tre är allvarligt skadade. Polisen meddelar att en 72-årig man dött i en hjärtattack, och att cyklonen kan ha bidragit till hans död.

Trots den stora materiella förstörelsen hade situationen kunnat vara betydligt värre. Cyklonen nådde inte upp till den styrka som befarats, enligt myndigheterna.

Meteorologerna hade i förväg varnat för att cyklonen skulle komma, så befolkningen kunde förbereda sig på vad som komma skulle.

Sjöng lovsånger

Några kvinnor tog sin tillflykt till vad som rapporteras vara en kyrka. Där sjöng de sånger medan de väntade på att cyklonen skulle komma.

"Awaiting the cyclone we praise and worship, Jesus you are in control..." sjöng de bland annat.

Ariana Pupua, som la ut ett filmklipp på sången i sociala medier, säger till New Zealand Herald:

– Vi väntar på cyklonen med lovsång till Gud. Jesus har kontrollen, sa hon till tidningen.

Förtröstar på Gud

På videon syns ett tio-tal kvinnor som sitter på golvet på madrasser samtidigt som de sjunger till Guds ära med hög och samstämmig röst. De ger inget intryck av att vara oroliga eller nervösa utan utstrålar tvärtom förtröstan på Gud.

Videon har gillats av minst 1 800 personer och drygt 1 500 personer har delat den på Facebook, rapporterar nzherald.co.nz.

Tonga är en självständig stat och styrs som en konstitutionell ärftlig monarki. De kristna kyrkorna är i klar majoritet.

Enligt en uppskattning från 2016 uppgår landets befolkning till 106 513.