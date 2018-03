Nyheter

Vissa ord blåser bort när Dagen når Lennart Forsberg per telefon. Vinden i kombination med kylan - tio grader minus - gör också att många fryser. Det kalla vädret har slagit till i Sverige med som värst nedåt minus 30 i de norra delarna av landet och runt tio minus i Stockholm och Göteborg.

Det har utgått flera varningar om att man bör hålla sig inomhus och inte i onödan ge sig ut på vägarna. Men hur ser situationen ut för dem som inte har något "inomhus"?

– Här i Göteborg är situationen under kontroll, säger Lennart Forsberg.

– Göteborgs stad har satt till extraplatser till alla boenden, och de är ännu inte överfulla. Men vi kollar av med staden varje dag. Skulle det visa sig att det blir fullt, då öppnar vi upp vår kyrka St. Johannes också.

Just nu är St. Johannes öppen under dagtid, berättar han. Kyrkan är en känd samlingsplats i Göteborg och man delar just nu ut mycket kläder.

Så inga människor sover på gatan i Göteborg?

– Nej, det ska det inte vara. Sedan kan det ju finnas människor som av olika skäl ändå stannar ute. Men det finns sovplatser, säger han.

Svenska kyrkan håller tre kyrkor igång på rullande schema i Göteborg. De bemannas av anställda och volontärer. Även på andra platser i landet har kyrkor öppnat dörrarna för de hemlösa. I Stockholm har Stadsmissionen på eget initiativ öppnat en av organisationens verksamheter nattetid, rapporterar Svenska Dagbladet. Och enligt Maria Klemets, enhetschef för socialjouren i Stockholm, kan staden i dagsläget erbjuda en plats till alla som visar intresse.

Lennart Forsberg säger att antalet utsatta växer just nu.

– Det är än värre söderut i Europa, men det är också svårt det vi ser i Sverige just nu. Den stora utmaningen är att hemlösheten ökar, och att nya grupper tillkommer. Det är en utmaning för staden och i hela landet.

Men samtidigt, säger han, ökar också engagemanget hos gemene man för att hjälpa till.

– Även om människor tänker mer på de hemlösa när det är jul eller när det blir kallt, så tycker jag mig se ett ökat engagemang rent generellt.

– Och utsattheten är ju lika stor, kyla och värme spelar ingen större roll.

Att engagemanget har ökat tror han bland annat beror på att problemen med utsatthet och utslagning blivit mer synliga under senare år.

– Förr såg vi hemlösa på våra utlandsresor. Men nu ser vi det hemma varje dag.

