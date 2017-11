Systembolagets lådviner gör att vi dricker mer

Nyheter

Mer vin för pengarna. Det är konsekvensen av att Systembolaget säljer vin på låda, skriver SVT Nyheter.

– Vi kan slå fast att vi dricker mer vin i dag än vi skulle ha gjort om inte boxvinerna börjat säljas, säger Mats Ramstedt, forskningsansvarig på CAN och författare till rapporten som undersökt hur införandet av boxviner påverkat svenskarnas drickande, till SVT.

Samtidigt som den totala alkoholkonsumtionen minskat det senaste decenniet, har vindrickandet ökat. I dag är vin svenskarnas förstahandsval när det gäller alkohol.

– Det viktigaste är att priset är så pass lågt. I genomsnitt får man en flaska på köpet när man köper en box jämfört med om man skulle köpa samma mängd på flaska. Den andra aspekten handlar om själva förpackningen – du får en stor volym alkohol som är relativt enkel att frakta och hantera, säger Mats Ramstedt.

Förbjudet att sälja till mängdrabatt

Studien från CAN är både beställd och betald av Systembolaget, som nu måste förhålla sig till det faktum att man säljer vin till mängdrabatt. Trots att det är förbjudet i alkohollagen.

– Man får komma ihåg att Systembolaget aldrig ville ta in den här produkten i sitt sortiment av just den anledningen, man förstod att det skulle bli billigare per liter. Men man var tvungen att göra det, säger Mats Ramstedt.