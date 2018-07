– Ja, det blir jag.

De fick inte köra vanliga vägar till Färila, utan var tvungna att ta små skogsvägar.

– De dammade något förskräckligt, säger Evert Hansson och ler.

Egentligen var de inställda på att ha varit i kyrkan förra helgen.

– Men det gick ju inte för det är ju jag som är kyrkvärd. Och nu i söndags blev den ju också inställd i och med det här.

Det här är den torraste sommaren i mannaminne. Flera personer Dagen pratar med menar att de normalt njuter av solen, kanske i synnerhet här i Norrland, men att de nu inte vill ha annat än regn.

– Vi ber själva också, varje dag, att det ska komma regn och att Gud ska hjälpa oss, säger Eivor Hansson Nordqvist.

– Det är många som ringer som vill hjälpa oss. Och det var en dam från Sundsvall som ringde som sa just det, be till Gud om regn, be till Gud om regn, säger Evert Hansson.