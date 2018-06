Nyheter

1. Denis Mukwege tar ton

Den kongolesiske läkaren gör ett kort nedslag under Almedalsveckan under torsdagen, och kommer bland annat prata under vinjetten ”Tro, hopp och kondomer”. Bland annat kommer Mukwege att dela scen med Hans Linde från RFSU i ett seminarium där religion och sexualupplysning gå hand i hand.

När: Torsdag klockan 09.00

Var: Sidas torg på Donnersgatan 6

Arrangör: Läkarmissionen, PMU och RFSU

2. Alf Svensson talar ut

Kristdemokraterna befinner sig i opinionsmässig kris. Kan möjligtvis en gammal partiledare vända siffrorna rätt under valrörelsen? På onsdagskvällen ska Alf Svensson bli intervjuad och berätta om sitt liv och möjligtvis också blanda sig in i årets valrörelse.

När: Onsdag klockan 20.00

Var: Krukmakarens hus

Arrangör: G som i Gud (Dagen, Frälsningsarmén och pingströrelsen)

3. Migrationspolitiken efter valet

Hur kommer Sverige att se på invandrare och flyktingar efter den 9 september? Framträdande politiker och kyrkliga ledare kastar sig över frågan, exempelvis Elisabeth Svantesson (M), Aron Emilsson (SD), Daniel Alm (pingströrelsen) och Wanja Lundby Wedin (Svenska kyrkan).

När: Tisdag klockan 10.00.

Var: Krukmakarens hus

Arrangör: (G) som i Gud (Tidningen Dagen, Frälsningsarmén och pingströrelsen)

4. Kyrkorna om #Metoo

En rad seminarium under Almedalsveckan kommer att handla om Metoo. Så även när kyrkorna är med och arrangerar. Två olika kyrkliga Metoo-seminarier anordnas.

När: Tisdag klockan 13.00 och onsdag klockan 10.00

Var: Vårdklockans kyrka på tisdag och Katolska kyrkan på onsdag

Arrangörer: Bilda, Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan och Sveriges ekumeniska kvinnoråd på tisdagen. PMU och Bilda på onsdagen.

5. Ardalan Shekarabi och de konfessionella friskolorna

Denna heta valfråga dyker upp på många håll under Almedalsveckan. Inte minst i G som i Gud där civilminister Ardalan Shekarabi dyker upp för att förklara varför Socialdemokraterna vill förbjuda konfessionella friskolor. Mothugg kommer från Lars Leijonborg, ordförande i Friskolornas riksförbund och Lars Brandström från Kristna friskoleförbundet.

När: Tisdag klockan 15.00

Var: Krukmakarens hus.

Arrangör: (G) som i Gud (Tidningen Dagen, Frälsningsarmén och pingströrelsen)

6. ​Kent Wisti talar allvar och satir

Prästen och satirtecknaren kvällsintervjuas under vinjetten ”Satir som redskap för att granska makthavare”. Hans bilder publiceras regelbundet i Dagens Nyheter och sprids också till en stor skara via sociala medier.

När: Torsdag klockan 20.00

Var: Krukmakarens hus

Arrangör: (G) som i Gud (Tidningen Dagen, Frälsningsarmén och pingströrelsen)

7. Kristen höger på frammarsch

Håller en ny kristen höger på att växa fram i Sverige? Frågan är aktuell då opinionsundersökningar bland kristna väljare pekar åt det hållet. Statsvetaren Magnus Hagevi har länge studerat kristnas väljarsympatier och diskuterar frågan tillsammans med Dagens ledarskribent Frida Park och Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Olle Alkholm.

När: Torsdag klockan 08.15

Var: Vårdklockans kyrka

Arrangör: Equmeniakyrkan och Bilda

8. Hur ser religionen ut i framtiden

Är religion främst en privatsak eller i själva verket en garant för öppenhet och demokrati? Tidningen Dagens ledarskribent Joel Halldorf är en av deltagarna, tillsammans med bland annat SVT-profilen Anna Lindman och religionsvetaren David Thurfjell.

När: Måndag klockan 14.00

Var: Vårdklockans kyrka

Arrangör: Equmeniakyrkan, SST, Teologiska högskolan Stockholm och Bilda

9. Böneutrop på en missionsbåt

Claphaminstitutet arrangerar och apologeten Stefan Gustavsson ska tillsammans med religionsvetaren David Thurfjell och ledarskribenten Jakob Sidenvall lyfta och dryfta ämnet.

När: Tisdag klockan 13.30

Var: Missionsbåten Elida

Arrangör: Claphaminstitutet och Sallax

10. Kristofobi i Sverige

Det är inte så ofta ortodoxa kyrkor ger sig in i samhällsdebatten på Almedalen. Här är undantaget, då syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund vill vara med och lyfta upp frågan om det finns kristofobi i Sverige.

När: Torsdag klockan 10.00

Var: Katolska kyrkan

Arrangör: Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, Bilda, Newmaninstitutet och Signum

