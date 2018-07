Tusentals liv räddade av radiokampanj

Nyheter

Den mest kostnadseffektiva hälsoåtgärd som finns för att rädda livet på barn. Så beskrivs resultatet av en studie som gick ut på att via lokalradio få folk att söka vård för sjukdomar som lunginflammation, malaria och diarré, rapporterar TT-Reuters. Just de här sjukdomarna är starkt bidragande till den höga barnadödligheten i stora delar av Afrika.

Treårig studie

Under perioden 2012-2015 tros 3 000 liv ha räddats i de områden där uppmaningar att söka vård för sina sjuka barn sänts ut via radio. Under tidsperioden sändes vårduppmaningar på sju radiostationer, och i ett annat motsvarande område gjordes inga sändningar, för att kunna fastslå effekten av sändningarna.

Massmedier effektiva

"Att använda massmedier för att få folk till vårdinrättningar är faktiskt mer kostnadseffektivt än i stort sett allt annat du kan tänka dig när det gäller att rädda barns liv", förklarar Roy Head, en av de ansvariga för projektet, när rönen nu redovisas i British Medical Journal (BMJ) Global Health, skriver TT-Reuters.