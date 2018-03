Nyheter

Böneutrop är tillåtna i Tyskland, så länge ljudnivåerna inte stör de boende. Det går att överklaga tillstånd som getts av lokala myndigheter. År 2014 fick moskén i Oer-Erkenschwick rätt att ha böneutrop. Men senare överklagades beslutet av ett kristet par.

Det var inte ljudnivåerna som störde Hans-Joachim Lehmann, 69, och hans fru. De bor över en kilometer från moskén och kan knappast höra utropen. Det kristna paret menade dock att böneutrop kränker deras religionsfrihet.

– Det är innehållet i böneutropen som stör oss, säger Hans-Joachim Lehmann till nyhetswebben Mail online.

Hans advokat har betonat att innehållet i bönen, med fraser som "Jag vittnar om att det inte finns någon annan Gud än Allah" har varit stötande för det kristna paret.

Kan inte acceptera det

Hans-Joachim Lehmann säger till tidningen Bild att detta "sätter Allah över Gud och kristna" och att eftersom de vuxit upp i "en kristen miljö" så kan de inte acceptera detta.

Nu har alltså rätten i Gelsenkirchen i närheten av Dortmund dragit in tillståndet till böneutrop. "En avgörande dom", skriver Mail online. Tidigare har tillstånd bara dragits in med anledning av att ljudnivåerna varit för höga och störande.

Men rätten säger i sitt beslut ingenting om religionsfrihet. Däremot finns skrivningar om att "det inte har gjorts några undersökningar i förväg på platsen"om bönen är "socialt accepterad".

Säger inget om religionsfrihet

Man riktar alltså in sig på beslutsprocessen och att den inte har gått rätt till och använder detta som argument för att stoppa böneutropen. Ingenting sägs i domen om religionsfrihet, enligt Deutsche Welle.

Samtidigt tror flera bedömare att beslutet kan bli prejudicerande och kan göra att fler av de många moskéer i Tyskland som har böneutrop med högtalare kan få sina tillstånd indragna.

För Huseyin Turgut, som är aktiv i den aktuella moskén, kommer beslutet som en besvikelse.

– Böneutropet varar i två minuter runt klockan ett och bara på fredagar, säger han.

– Och vi har aldrig tidigare fått klagomål trots att vi har tyska grannar som bor mycket närmare, så nära som 10 meter från moskén.

"Antimuslimska stämningar"

Mail online gissar att beslutet att dra in böneutropet hänger ihop med "antimuslimska stämningar" i Tyskland just nu. Tidningen Deutsche Welle skriver att moskén har rätt att lämna in en ny ansökan och få den prövad.

Tyskland är ett av de länder i Europa där böneutrop är tillåtet och också förhållandevis vanligt. I andra europeiska länder förekommer det sparsamt eller inte alls. Frankrike, ett land som ofta betonar sin "laicité" (sekularism), har inte böneutrop. Här finns starka krav på att även gator och torg ska vara neutrala platser. Den muslimska paraplyorganisationen CFCM driver inga krav på böneutrop i Frankrike, och minareterna är tysta i landet.

Polis beslutar oftast

Det finns dock, påpekar en muslimsk webbsajt, ingen lag som förbjuder böneutrop - och just på denna sajt förs det fram önskemål om att muslimer i Frankrike ska börja driva frågan.

I Storbritannien, med stor muslimsk befolkning, är böneutrop en fråga för lokala myndigheter. Det är alltså polis och kommunerna som beslutar. Här finns böneutrop på några ställen (se artikel här intill).

Och här i Sverige finns än så länge böneutrop i Fittja utanför Stockholm och i Karlskrona. Nu i veckan kommer beslut angående Växjö, där muslimer har ansökt hos polisen om att få ha böneutrop på fredagar med högtalare.