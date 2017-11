USA gav IS-krigare fri lejd ut ur Raqqa

Nyheter

Sedan 2014 har den syriska staden Raqqa fungerat som det självutropade kalifatets huvudstad.

Vad som har hänt i denna stad har varit fördolt för omvärlden, men sporadiska rapporter om tortyr och skräckvälde har läckt ut. Kristna i staden ställdes i början inför ett ultimatum: betala straffskatt, konvertera till islam eller dö.

Trycktes tillbaka

Under tiden har Islamiska staten (IS) expanderat – tills vändningen kom och IS började tryckas tillbaka. För drygt ett år sedan började USA flygbomba området och arabisk-kurdiska styrkor startade senare en markoffensiv mot staden.

I november gav IS slutligen upp. Staden blev fri. Men helt sönderbombad.

Vart har alla IS-krigare tagit vägen? Amerikanska militärkällor uppgav i somras att över 60 000 IS-terrorister har dödats i striderna. Men många har kommit undan. BBC avslöjade i går detaljer om ett hemligt avtal som slöts mellan IS-krigare och de arabisk-kurdiska styrkorna. Dessa styrkor stöttas av USA och Storbritannien.

Allt började med en anonym chaufför, som i BBC:s artikel kallas Abu Fawzi.

Han trodde att han fått ett rutinuppdrag. Förflytta några hundra flyktingar till ett läger norrut. Resan skulle ta högst sex timmar. Det fick han höra.

Men verkligheten visade sig vara annorlunda. Han hade blivit lurad.

Krigare med bombbälten

I stället för att köra flyktingar, var bilarna fulla av IS-krigare med sina familjer. Dessutom tonvis med vapen och ammunition.

– Jag var rädd från ögonblicket vi anlände till Raqqa. Vi skulle ha gått in med SDF (de arabisk-kurdiska styrkorna) men vi åkte in ensamma. Så fort vi kom in såg vi IS-krigarna med sina vapen och bombbälten. De riggade även våra bilar med bomber, berättar han för BBC.

Även barn och kvinnor hade bombbälten. En av hjulaxlarna gick till och med sönder på grund av den tunga ammunitionen

– Om något skulle gå fel i överenskommelsen skulle de spränga hela konvojen, säger han.

Resan varade i tre dagar, genom områden i östra Syrien som fortfarande kontrolleras av IS. Även utländska krigare som inte kom från Syrien eller Irak fick följa med i konvojen.

– Det var ett stort antal utlänningar. Från Frankrike, Turkiet, Azerbaijan, Pakistan, säger han och räknar upp ännu fler länder.

Enligt BBC har dessa ökända IS-krigare och familjer nu spritts ut i Syrien och vissa har även lyckats ta sig över gränsen till Turkiet.

Hur kunde då en sådant här avtal slutas? Koalitionen bakom avtalet har gjort allt för att dölja vad som hänt, enligt BBC. Men kanalen har pratat med dussintals vittnen som bekräftar att resan ägt rum.

Bekräftar avtal

Att de USA-understödda trupperna alltså gett fri lejd åt IS-terrorister att lämna Raqqa. Efter avslöjandet medger militärkoalitionen att de spelat en roll i detta avtal.

Enligt BBC erkänner de att 250 IS-krigare tilläts lämna Raqqa tillsammans med 3 500 familjemedlemmar.

– Vi ville inte att någon skulle lämna, säger Col Ryan Dillon, talesperson för insatsen.

– Men det här går till hjärtat av vår strategi, som innebär att arbeta med och genom lokala ledare på marken. Det här går tillbaka till syrierna själva. Det är de som strider och dör, och de får fatta beslut kring operationer, säger han.