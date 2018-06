Nyheter

Bara under två veckor i maj månad ska 650 barn ha separerats från sina föräldrar vid gränsen mellan USA och Mexiko, då USA vill slå till mot illegal migration in i landet. Vuxna som tar sig in i landet ska åtalas och i samma veva tas även deras barn ifrån dem. Enligt färska siffror uppges omkring 1 800 familjer ha splittrats.

Men det amerikanska sättet att hantera migranter som försöker ta sig in i landet stöter på hård kritik, inte minst från en rad kristna ledare som tycker att tilltagen är omoraliska.

Använder Bibeln

Vita huset har valt att bemöta kritiken, med hjälp av Bibeln.

I torsdags höll justitieminister Jeff Sessions ett tal där han betonade att det numera råder nolltolerans mot att ta sig in i USA illegalt. De som bryter mot lagen ska åtalas och barnen separeras från föräldrarna. Jeff Sessions menade att den kritik som kommit mot regering mot detta var orättvis, och hänvisade sedan till Bibeln då han försvarade att flyktingfamiljer separeras vid gränsen.

– Jag skulle vilja citera aposteln Paulus och hans klara och visa befallning i Romarbrevet 13, att lyda regeringens lagar eftersom Gud har förordnat dem att skapa ordning, sa Jeff Sessions, enligt NBC News.

Underordna er

Det bibelställe han refererar till handlar om att underordna sig överheten, där aposteln Paulus även beskriver den som tillsatt av Gud. Långtifrån alla är överens om ministerns bibeltolkning och kristna företrädare har svarat med bibelcitat om att ta hand om invandraren och att Bibeln snarare förespråkar att familjer hålls ihop än slits isär.

När Sahah Sanders, pressekreterare i Vita huset, sedan fick följdfrågor på var i Bibeln det stod att det var rätt att ta ifrån en mamma sina barn, svarade hon;

– Jag känner inte till justitieministerns kommentarer eller vad han refererade till, men jag kan säga att det är väldigt bibliskt att upprätthålla lagen.

Kristna kritiserar

Ett antal kristna ledare har gått ut och protesterat mot hur den amerikanska regeringen använder Bibeln för att försvara sin nolltolerans mot migranter. Och det är inte enbart röster som brukar anklaga president Donald Trump, utan här finns också några av hans kristna sympatisörer.

Exempelvis Franklin Graham, som stått bakom Donald Trump i vått och torrt.

– Det är skandalöst och fruktansvärt att se familjer slitas isär och jag stödjer det inte på något sätt, säger Franklin Graham, enligt Christian Today.

Den kände pastorn, som bland annat bad vid Donald Trumps installation, menade dock att det här är resultatet av årtionden av misslyckad politik och ville inte skylla allt på Trump-administrationen.