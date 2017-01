Obama lyfte fram kyrkan i sitt sista tal

Nyheter

Det blev ett känslosamt tal i natt svensk tid när Barack Obama tog avsked som president i USA.

I sitt tal återkom presidenten ofta till människors eget engagemang som viktigt för att förändra sina egna liv - men också andras.

– Jag ber er att tro, inte på min förmåga att genomföra förändringar, utan på er egen,sa han bland annat.

Talet hölls i Chicago, en plats som haft en avgörande roll i Obamas eget liv. Det var där hans politiska karriär började och där han själv engagerade sig i kyrkan.

– Jag kom först till Chicago i 20-årsåldern, då jag fortfarande försökte komma underfund med vem jag är och vilken min uppgift i livet skulle bli, sa Obama.

Den eftertänksamme presidenten, som anses vara en av samtidens allra skickligaste retoriker, fortsatte med att beskriva kyrkans betydelse i sitt eget formande.

– Inte så långt ifrån där vi nu står jobbade jag i olika kyrkogrupper. Och det var på dessa gator jag upptäckte kraften i att tro, sa han.

Obamas valspråk under sina åtta år som president, vilket han trummande in under valkampanjen 2008, har ju varit "Yes we can".

Och även om inte allt gått presidentens väg så kommer han kanske ändå att gå till historien som en av de mest populära presidenterna någonsin.

– Många amerikaner har inspirerats att tro att de kan förändra landet, sa han i sitt tal.

Och olikt många andra sträckte han ut handen till Donald Trump som om bara någon vecka tar över i Vita huset.

– Jag har lovat den tillträdande president Trump att min stab kommer att säkra en så smidig övergång som möjligt, precis som president Bush gjorde för mig.

När Obama hyllade sin familj på sedvanligt vis ville jubelropen aldrig tystna. Där satt hustrun Michelle och de båda döttrarna Malia och Sasha och såg lite förlägna ut.

Barack Obama lämnar Vita huset den 20 januari.