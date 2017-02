Öppet brev till Sveriges Kristna Råd

Nyheter

Sveriges kristna råd (SKR) är den viktigaste ekumeniska organisationen i Sverige, och skall bland annat fungera som den röst med vilken landets samlade kristenhet talar. SKR:s motto är också ”Kyrkorna tillsammans”. Det kan tyckas vara stora ord, men oftast lyckas faktiskt SKR ganska bra med detta uppdrag. Med anledning av diskussionerna mellan SKR och Nordens Ortodoxa Apostoliska Kyrka (NOAK) det senaste året, går det dock att starkt ifrågasätta verkligheten bakom såväl orden om ”landets samlade kristenhet” som SKR:s motto. Rubriken för detta öppna brev är mer än väl befogad, men även andra frågor måste ställas, såsom vems ärenden SKR går, medvetet eller omedvetet, och i vilket intresse man bedriver den ekumeniska verksamheten i Sverige, om man gör det i alla kristnas intresse eller endast som en exklusiv arena för de redan befintliga medlemskyrkorna. Och den övergripande frågan måste bli: Är det politik eller ekumenik som är grunden för SKR:s arbete? För om det är så, vilket nu många med oss uppfattar det som, att det i bakgrunden är politiska hänsyn och ställningstaganden som ligger bakom SKR:s beslut, så undrar vi stillsamt vilken politisk agenda och vilka politiska intressen SKR egentligen är satta att driva och gynna.

I sina stadgar (§2) säger SKR: ”Sveriges kristna råds syfte är att vara uttryck för och verka för kristen enhet; att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd i ord och handling; att vara mötesplats för kristna kyrkor, samfund och församlingar för gudstjänst, bön, dialog, samråd och samverkan; att vara samlande och samordnande ekumeniskt organ på det nationella planet.” Man kunde lagt till: ”… men enbart för sådana som vi själva önskar ha med och som vi anser passar in”, för så exklusivt och exkluderande tycks oss idag den svenska ekumeniken på det nationella planet fungera. Vår kyrka är sedan tidigare redan välkommen i olika, lokala kristna råd i landet, men på nationell nivå tar ledningen tydligen mer hänsyn till vad enskilda kyrkor tycker om andra kyrkor, än vad som skulle befrämja en sådan ”dialog, samråd och samverkan”, som man så högtidligt skriver att man skall verka för, och självfallet blir då allt tal om ”mötesplatser” bara tomma ord, när sådana möten begränsas av realpolitiska hänsynstaganden.

NOAK, som samtidigt är Kyivpatriarkatets skandinaviska dekanat, har i normal ordning och enligt instruktionerna från SKR, framfört önskemål om att bli upptagna som medlemmar i SKR. Men till vår stora förvåning, fick vi istället 2016-09-23 motta en skrivelse undertecknad av rådets generalsekreterare, med innebörden att vår ansökan avslås av SKR:s styrelse. Orsakerna man anger därtill, är minst sagt märkliga, och har sedan dess givit upphov till fler frågor än de besvarar. Vi hade hoppats att få medverka i den ekumeniska dialogen, om inte annat så för att bidra till att bygga broar av frid och samförstånd mellan olika kristna grupper i Sverige. Vi hade verkligen önskat att här i Sverige få vara delaktiga i att lindra och kanske även hela en del av de konflikter man eventuellt bär med sig hit till vårt land. Vi hade önskat att få dela med oss av den unika integration som just nu pågår i vår kyrka mellan inrikesfödda kristna och kristna kommande från andra länder, en integration och ett gemensamt lärande som på alla andra platser i samhället efterfrågas, uppmuntras och premieras.

SKR däremot, verkar, åtminstone för oss som undertecknat detta öppna brev på uppdrag av medlemmar både i vår egen kyrka och i andra kristna sammanhang, vilja driva sin verksamhet åt andra hållet, och väljer att istället cementera utrikeskonflikter (i detta fall särskilt konflikten i östra och södra Ukraina), språk- och kulturkonflikter, politiska och jurisdiktionella konflikter importerade från utlandet, och, vilket i detta sammanhang är det verkligt anmärkningsvärda, väljer därmed även klart sida i nu pågående strider och konflikthärdar i världen. Är det verkligen detta uppdrag som alla medlemskyrkor inom SKR vill verka för och som det omgivande civilsamhället efterfrågar?

När representanter för vår kyrka första gången mötte SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn och samordnaren för den ortodoxa kyrkofamiljen Misha Jaksic, på SKR:s kansli i början av 2016, var välkomnandet hjärtligt. Vi redogjorde för vilka vi var, vår historia i Sverige och våra visioner för det framtida arbetet. Vår önskan om att kunna bidra till ekumeniken i Sverige, mottogs med, som vi uppfattade det, stor glädje, och efter konstaterandet att vi uppfyller de kriterier som SKR:s stadgar stipulerar för medlemskap, beslöts att gå vidare med vår medlemskapsprocess, vilket skulle bestå i att vi som ekumeniska gäster inbjöds till kommande möten anordnade av SKR, sedan att representanter från SKR besökte någon/några av våra gudstjänster, och till slut att SKR:s årsmöte gemensamt skulle behandla vår ansökan. Ingen av oss, vare från SKR:s eller NOAK:s sida, såg några problem i detta förfarande, och inte heller delgavs vi några eventuella hinder eller problem på denna väg till medlemskap.

Så blev det nu inte. Istället följde flera månader av total tystnad från SKR:s sida. Inga inbjudningar tillsändes oss och inga besök hos oss gjordes. Vid direkt förfrågan, serverades vi ett antal ursäkter för att allt dröjt och att man, trots återkommande information från oss, inte heller lyckats bestämma tid för något besök hos oss - ibland med den märkliga motiveringen att vi ju höll våra huvudgudstjänster på söndagar, då man själva alltid var upptagna (!) När vi efter sommaren återkom med vår undran om vad som händer, fick vi så plötsligt istället alltså ett brev från SKR:s generalsekreterare, ett brev med sådana anmärkningsvärda formuleringar, att vi inte ser något annat val än att författa detta öppna brev till SKR, med kopia till den kristna pressen och dagspressen i Sverige. Vi hoppas naturligtvis att allt detta, för den öppna, demokratiska och (hittills) inklusiva, svenska ekumenikens skull, är ett missförstånd, men vi kan inte heller dölja att vi på sistone har fått så många antydningar om att detta nog tyvärr inte är fallet, och att man från SKR:s ledning istället valt att låta konflikter i andra länder, kanske i kombination med en typiskt svensk naivitet och undfallenhet, påverka sitt beslutsfattande.

Vår kyrka har på olika sätt, i olika konstellationer och med varierande intensitet i sin verksamhet, varit närvarande i Sverige sedan början 1990-talet, men med mer strukturerad organisation sedan 2012, och sedan 2015 under det inregistrerade namnet Nordens Ortodoxa Apostoliska Kyrka. Samma år (2015) upptogs vi, efter beslut av den Heliga Synoden i Kyiv, som Skandinaviens Dekanat i Ukrainas Ortodoxa Kyrka - Kyivpatriarkatet, och vi fick en egen dekan som ansvarig för verksamheten i Skandinaven och lades jurisdiktionellt under ärkebiskop Hilarion av Rivne och Ostrog, som redan hunnit besöka vårt land ett flertal gånger. Vi har idag som uppdrag att betjäna samtliga ukrainare i Skandinavien, tillhöriga Ukrainas Ortodoxa Kyrka - Kyivpatriarkatet, men även alla andra svenskar, norrmän och danskar, intresserade av den ortodoxa kyrkans tro och liv. Till yttermera visso är vi välsignade och instruerade att betjäna de montenegriner, moldaver, vitryssar, kroater, georgier och tadzjiker, tillhöriga de respektive, lokala, nationella och autonoma kyrkorna i sina hemländer, som har markerat sin självständighet från utländskt kyrkostyre och som för närvarande ingår i kommunionen kring patriark Filaret av Kyiv.

Det är kanske onödigt att i detta sammanhang påpeka att alla dessa kyrkor naturligtvis inte godkänns av t ex Rysslands ortodoxa kyrka eller Serbiens ortodoxa kyrka, eller ens av många andra kyrkor som tidigare legat under Moskvas intressesfär och som fortfarande påverkas mer eller mindre av ryskt inflytande, men det kan i detta fall kanske vara nödvändigt att ha detta med sig, för att förstå något av bakgrunden bakom SKR:s beslut gällande oss. Att det råder en konflikt mellan patriarkaten i Kyiv respektive Moskva känner vi till bättre än många andra i Sverige, och även bakgrunderna till denna. Men då måste frågan ställas, och det med kraft: Vad har det med SKR och ekumeniken i Sverige att göra? Tror verkligen SKR att det gynnar kristenheten i Sverige att man gör sig till ett redskap för importerade kyrkokonflikter, istället för vara just en kraft för enhet och vänskap olika kyrkor emellan?

Trots att vi enligt alla internationella och nationella lagar och förordningar, betraktas som ett eget samfund, räknar Moskvapatriarkatet fortfarande samtliga av Kyivpatriarkatets medlemmar och församlingar i Ukraina som sina egna, vilket är ett lika märkligt förhållande som om den Romersk-katolska kyrkan fortfarande skulle räkna samtliga Svenska kyrkans medlemmar och församlingar som sina egna. De facto är vi istället Europas största ortodoxa kyrka och med de övriga gemenskaperna av oberoende, nationella kyrkor kring patriarken Filaret av Hela Rus-Ukraina, samlar vi mer än 30 miljoner medlemmar. Det är alltså inget litet samfund som SKR nekar tillträde till sitt ekumeniska arbete och som man på inga vis vill samarbeta med i sin verksamhet i Sverige. Våra medlemmar enbart i Sverige uppgår totalt till drygt 5 000, med ytterligare flera tusen i övriga Skandinavien, och även där kvalificerar vi oss med råge för medlemskap i SKR, vilket inledningsvis också konstaterades av SKR:s ledning, innan man tydligen fick ”kalla fötter”, om nu detta var beroende på rysk påverkan eller ej, vilket vi bara kan spekulera i, även om flera andra indikationer pekar åt ett sådant håll. Den som vet vad som just nu händer i Ukraina, och även ”intresset” för Sverige österifrån, får därmed dra sina egna slutsatser.

Vår egen kyrkoledning i NOAK består idag nästan övervägande av infödda svenskar (men naturligtvis med t ex flera ukrainskfödda i alla våra församlingsråd och andra organ) och det är svenska som är det gemensamma huvudspråket (även om ukrainska och även engelska är ofta förekommande i våra gudstjänster och andra språk efter behov). Detta är en klar och tydlig önskan från vår patriark och biskopssynod i Kyiv, som inte önskar skapa några ”etniska klubbar” i Skandinavien, utan fastmer en genuin nordisk-ortodox kyrka, öppen för alla och inklusiv till sitt väsen, välkomnande för alla intresserade av en restaurering av ortodoxt kyrkoliv i Norden, oavsett språk eller härkomst, men kanske är det detta som nu s a s ligger oss ”i fatet” i vår kontakt med SKR, d v s att vi inte är en traditionell invandrarkyrka, så som man vant sig vid att dessa ser ut, utan fastmer redan från början en del av hela det nordiska samhället. Är det därför vissa andra icke-protestantiska kyrkor är rädda för oss? Vi vet inte och inte heller har SKR givit oss något klart svar på detta.

Det vi kan utröna av SKR:s avslag av vår medlemsansökan, är det som direkt sagts till oss av ansvariga på SKR, d v s ”att det just nu inte är möjligt att göra något annat”. Orsaken beskrivs inte närmare, annat än att SKR ”just nu måste ta större hänsyn till de kyrkor som redan är medlemmar, än till de som ansöker om medlemskap”. Vad denna hänsyn består i, står fortfarande oklart, och vilka kyrkor som därvid uttryckt sig behöva speciell hänsyn, är heller inte uppenbart - annat än för den som då kan sin nutidshistoria. I sitt brev skriver man, att vår ansökan ”behandlats enligt de tre kriterier för medlemskap som finns om teologi, storlek och rekommendation från en av de fyra kyrkofamiljerna, eller annan ekumenisk organisation. Den sammantagna bedömningen är att tiden ännu inte är mogen med hänvisning till det sista kriteriet.”

Detta sista kriterium om rekommendation från annan medlem, figurerade ö h t inte i våra inledande diskussioner med SKR, och inte heller är det något som återfinns i SKR:s stadgar. Där nämns endast (i §1) att SKR är ”en gemenskap av kristna kyrkor, samfund och församlingar i Sverige som med Bibeln som grund utifrån olika traditioner bekänner den treenige Guden, Fadern, Sonen och den heliga Anden”, d v s det s k troskriteriet, och sedan (i §3) att ”medlemmar i Sveriges kristna råd… är de kristna kyrkor, samfund och församlingar som utgör rådet. Medlemskap kan dessutom av årsmötet beviljas kyrkor, samfund och församlingar, med minst 1000 medlemmar i Sverige”, d v s det s k medlemskriteriet. Något krav på rekommendation av redan befintlig medlem, nämns inte alls i SKR:s stadgar. Muntligen har man meddelat att man ”nu för tiden” (fr o m när och varför?) utvecklat en sådan ”praxis”, men det är i så fall en praxis vid sidan av stadgarna, och man kan med fog undra vilket syfte denna praxis betjänar, för uppenbarligen är det inte ekumeniken den tjänar eller ens den ekumeniska dialog man säger sig vilja skapa.

Man konstaterar dessutom, att ingen enda av de nu befintliga medlemskyrkorna någonsin avkrävts sådan rekommendation, naturligtvis inte Svenska kyrkan, men inte heller någon av de s k frikyrkorna, och inte en enda av de andra katolska eller ortodoxa eller orientaliska kyrkorna - ingen, förutom då NOAK, när vi söker medlemskap i denna, som det för nu oss alltmer verkar som, exklusiva klubb som i detta fall uppvisar större likheter med riddar-, sällskaps- och mysterieordnar, där medlemskap också brukar villkoras av andra medlemmars rekommendationer. Men skulle inte SKR enligt sina egna stadgar vara en ”röst för den samlade kristenheten” i Sverige, och borde inte ekumeniken i Sverige vara öppen för alla kristna som önskar medverka i och bidra till densamma?

Som grund för SKR:s avslag, anger man dessutom att beslutet ”motiveras med att Kyivs patriarkat inte är en erkänd kyrkojurisdiktion inom den Ortodoxa kyrkans kanoniska gemenskap”. För den som är någorlunda insatt i den rätt komplicerade, kyrkliga historien bakom det långt senare framvuxna Moskvapatriarkatets bildande utifrån det urspungliga Kyivs metropolitdöme (skapat på 900-talet med Konstantinopelpatriarkatet som moderkyrka) och den senare (av Konstantinopel aldrig erkända) tvångsannekteringen av Kyiv från det nygrundade Moskva på 1600-talet, är det inte så svårt att förstå vilken historieskrivning SKR valt att i detta sammanhang lägga som grund för sin verksamhet. Kanske har man gjort det i god tro, kanske har man gjort det med otillräcklig, historisk kunskap, kanske har man gjort det av rädsla att eventuellt stöta sig med en, som man anser, annan, mäktig, ortodox kyrka, och vi vet inte vad som är värst av allt detta, men konsekvensen har istället blivit att man sålt ut sin neutralitet och sin integritet och faktiskt förfelat hela sitt uppdrag, då man importerat historiska och framför allt utländska konflikter till den svenska ekumeniken, som väl borde styras av helt andra principer.

Vi inom NOAK har däremot en fast och klar ståndpunkt att vi inte på några omständigheter vill göra oss till ett organ för kyrkliga konflikter i andra länder, utan istället så gott vi kan, vara ett organ för just enhet. Därför är vi egentligen ingen etnisk kyrka, utan snarare är vi all-ortodoxa, och vi tar kraftfullt avstånd från all tribalism och fyletism. I våra församlingar återfinns inte bara svenskar och ukrainare, utan även ryssar, serber, polacker och flera andra nationaliteter, och vår ortodoxa katolicitet kan därför inte ifrågasättas, varken av SKR eller av någon annan.

Det är sant att det patriarkat som vår kyrka i Sverige tillhör, för närvarande inte erkänns av samtliga andra, bysantinsk-ortodoxa kyrkor, men i samma situation har de flesta, för att inte säga alla, kyrkor i det forna Sovjetunionens intresseområde befunnit sig, och det för inte så länge sedan, och där befinner sig idag bl a Ukrainas Ortodoxa Kyrka av Kyivpatriarkatet (men även andra, stora ortodoxa kyrkor i världen), även om vi själva erkänns av och befinner oss i kommunion med andra lokala, ortodoxa kyrkor i Europa som också markerat sin självständighet från Moskva eller andra utländska kyrkojurisdiktioner. Frågan är då med vilken rätt och med vilken sakkunskap SKR agerar som kyrkojuridisk skiljedomare i dessa komplicerade, jurisdiktionella frågor? Är det verkligen detta uppdrag som SKR tilldelats? Extra känsligt blir det ju, när SKR självt, i sitt brev till oss konstaterar: ”Styrelsen fattar beslutet väl medveten om att bland rådets medlemskyrkor finns sådana som har liknande status som Kievpatriarkatet. Dessa har erhållit sitt medlemskap vid rådets bildande ur Svenska ekumeniska nämnden, då andra kriterier för medlemskap rådde.” Detta är i sig ett häpnadsväckande påstående! Det finns alltså kyrkor med samma status som oss, men sådana kyrkor får delta i det ekumeniska arbetet - för de var med från början…, ”då andra kriterier för medlemskap rådde”! Det är följaktligen hur länge man varit med som är det avgörande, och inte en önskan om att här och nu bidra till ekumeniken!

Till detta kan man lägga det för teologer alldeles uppenbara, d v s att de flesta bysantinsk-ortodoxa kyrkor, som t ex Moskavapatriarkatet, aldrig någonsin erkänt Svenska kyrkan som någon ”erkänd, kanonisk kyrka”, och självfallet ser man inte heller någon av de svenska s k frikyrkorna som kanoniska kyrkor, men detta tillåts inte hindra gemenskapen inom SKR (vilket det ju inte heller bör göra, vare sig för dem eller för oss) och ingen har förut hindrats inträde p g a något sådant. Inte heller erkänns alla de orientaliska kyrkorna, som t ex Syrisk-ortodoxa kyrkan, såsom kanoniska av de bysantinsk-ortodoxa kyrkorna, men där har man inte heller lika tydligt vågat markera så som man nu gör mot oss nordisk-ortodoxa. Detta är bara ett av många exempel på hur SKR:s logik kraftigt haltar och hur man vänder och vrider på sina egna stadgar, för att komma till slutsatser som man ju egentligen även själv ser inte håller. Man har dessutom valt att, i strid med sina egna stadgar (!), besluta om avslag för vår ansökan ”vid styrelsens möte 2016-09-08”. I sina stadgar däremot, står det klart och tydligt (i §3) att ansökan om medlemskap skall behandlas av SKR:s årsmöte. Varför har man då valt att hasta igenom detta beslut gällande oss och vilken utökad diskussion fruktade man?

Med hopp om att SKR får utvecklas enligt sitt verkliga syfte, d v s att verka som plattform för dialog, förståelse och samverkan mellan olika kristna grupper i Sverige, och att SKR:s ledning snarast undanröjer det olyckliga beslut som undanhåller en av Europas största kyrkogemenskaper och den enda kyrka som kallar sig nordisk-ortodox, från det så viktiga, ekumeniska arbetet i vårt land.

F. Matteus Maria Furemalm

dekan och biskopsvikarie för Skandinavien rektor/kyrkoherde, Gudsmoderns Beskydds församling, Stockholm.

F. Ignatios (Carl) Ek

kansler för Skandinavien, rektor/kyrkoherde, Kristi Himmelsfärds församling, Göteborg.

Göran Grahn

organist/kantor, församlingsrådsledamot, Gudsmoderns Beskydds församling, Stockholm.

(Obs! Nedanstående organisationer är självfallet politiskt och religiöst obundna, men har valt att ändå stödja detta öppna brev, då det finns ett stort och allmänt intresse för frågan bland deras medlemmar)

Irina Prissiazniouk

ordförande, VATRA-Ukrainska Riksförbundet i Sverige.

Katherina Andersson

ordförande, Ukrainsk-Svensk Kulturförening i Malmö.

Zoryana Kikstö

ordförande, Ukrainska Kvinnoföreningen i Sverige, församlingsrådsledamot, Gudsmoderns Beskydds församling, Stockholm

Olexandra Tershak Gustavsson

ordförande, Ukrainska Sällskapet i Göteborg