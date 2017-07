Pastor sköts till döds i Indien

Nyheter

När pastor Sultan Masih stod utanför kyrkan Temple of God Church i staden Ludhiana och pratade i sin mobiltelefon i lördagskväll kom plötsligt två beväpnade, maskerade män på motorcykel och sköt ned honom. Han fördes snabbt till sjukhus, där han senare avled, rapporterar flera indiska medier. Dådet spelades in av kyrkans övervakningskameror, men gärningsmännen har inte kunnat identifieras.

Demonstranter stoppade trafik

Hundratals kristna demonstrerade på söndagen och stoppade trafiken på en stor väg i området när de anklagade lokala myndigheter för att vara passiva och krävde att de skyldiga ska ställas till svar, rapporterar International Christian Concern, ICC.

– Det här är chockerande bortom ord, säger John Dayal, talesperson för indiska kristna organisationen United Christian Forum, till ICC. Samtidigt tackar han ansvariga politiker för att de lovat agera och gett stöd till anhöriga.

– Vi välkomnar det bistånd som getts till familjen från Punjabs chefsminister och hans försäkran att brottet ska utredas av ett särskilt team. Vi hoppas och ber att mördarna snart ska gripas.

Anhöriga till pastor Masih säger till Times of India att misstänkta aktiviteter pågått vid kyrkan de under de senaste månaderna. Okända män ska ha fotograferat och filmat utanför kyrkan, och under en högtid i kyrkan den 31 maj kom ett 20-tal personer till kyrkan och anklagade högljutt pastorn för att konvertera hinduer till den kristna tron, uppger de anhöriga.

Oroande utveckling

De senaste åren har attacker mot religiösa minoriteter blivit allt vanligare i Indien, och ICC varnar för en utveckling där radikala hindunationalister kan agera i det närmaste obehindrat.

– Det här brutala mordet på en pastor utanför hans kyrka måste bli en väckarklocka för många i Indien, säger William Stark, regional ledare för ICC, i en kommentar.

– De som attackerar religiösa minoriteter i Indien, vare sig offren är muslimer eller kristna, måste konfronteras och ställas inför rätta, säger Stark.