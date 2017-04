Påven möter koptisk påve efter terrordåd

Nyheter

Påve Franciskus besök i Kairo är ett uttryck för solidaritet med Egyptens hårt utsatta kristna, kopterna. Minst 45 människor dödades när IS-terrorister bombade två egyptiska kyrkor på palmsöndagen och förra veckan attackerade IS det berömda Katarinaklostret i Sinai.

Kopter är glada över påvens moraliska stöd, men säger att det krävs mera långsiktiga åtgärder för stoppa terrorismen i Egypten.

– Påvens besök är mycket viktigt för att stärka de egyptiska kopternas moral i dessa tragiska tider. Men extremism och terrorism är ett långsiktigt projekt för den egyptiska staten, säger kopten Fawzy Faheem till den brittiska tidningen Guardian.

– Det krävs en strategisk intellektuell kamp mot terrorismen som idé samt ökad säkerhet. Det är svårt att uppnå med påvens besök. Samtidigt är kopterna i akut behov av moraliskt stöd, säger han.

Offrade sitt liv

Fawzy Faheem är bror till Naseem Faheem, som blev berömd efter sin död när han offrade sitt liv för att hindra en självmordsbombare att ta sig in i katedralen i Alexandria på palmsöndagen. Terroristen sprängde i stället sin bomb vid kyrkans port där Naseem och 16 andra dödades.

Den koptiske påven Tawadros II var inne i katedralen och kan ha räddats till livet av det hjältemodiga ingripandet. Nu träffas Franciskus och Tawadros i ett påvligt toppmöte av stor symbolisk betydelse.

Samtidigt måste påven genomföra en diplomatisk och religiös balansakt. Han vill få i gång dialogen med Al-Azhar, säte för Egyptens högsta religiösa muslimska ledning, som bröt kontakterna med den förre påven på grund av vad man såg som dennes ”antimuslimska” uttalanden.

Besöker moské

Påvens besök i dag på Al-Azhar,­ den sunnimuslimska världens viktigaste moské och universitetscenter, blir en av resans höjdpunkter. Där träffar han Al-Azhars imam, schejk Ahmed el-Tayeb. Denne har upprepade gånger fördömt islamistisk terrorism och ses som en moderat kraft.

– Vi har några hänsynslösa fatwor som har ökat konflikten mellan muslimer och kristna. Påve Franciskus besök i Egypten är en maning till fred i världen. Så vi måste alla ena oss och samarbeta och fördöma terrorism som ett globalt problem, inte bara något som drabbar Egypten, säger Usama al-Abd, tidigare rektor på Al-Azhar-universitetet, till USA Today.

Han är i dag ordförande i det egyptiska parlamentets religionsutskott som drar upp nya regler för fatwor, alltså muslimska juridiska utlåtanden.

Satsar på dialog

Påven satsar hårt på dialog sedan han tillträdde för fyra år sedan. Många hyllar den politiken, men det hörs också kritik inom katolska kyrkan. En ledande katolsk expert på islam, fader Samir Khalil Samir som är född i Egypten, säger till Reuters att påven är välmenande men naiv.

– Hans okunnighet om islam hjälper inte dialogen. Han säger ofta att vi vet att islam är en fredens religion, men det är helt enkelt ett misstag, säger han.

Franciskus möter också Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi. Denne hyllas av många egyptiska kristna sedan han störtade sin företrädare Muhammad Mursi, som representerade Muslimska brödraskapet. Samtidigt fortsätter de islamistiska terrordåden under al-Sisis regim.

Vägrar åka pansarbil

Säkerheten står i fokus under påven besök, särskilt under den utomhusmässa han leder på en idrottsarena i Kairo på lördagen. Men Franciskus vägrar att åka pansarbil under det drygt dygnslånga besöket.

– Säkerhet är ett problem överallt, inte bara i Egypten, säger påvens talesman Greg Burk till media.