Präst undervisade vetenskapsmän om klimatförändring

Nyheter

– Min vädjan till forskare är att prata offentligt om varför de bryr sig, sa prästen Fletcher Harper, tillika vd för GreenFaith, en interreligiös amerikansk organisation som arbetar för att uppmuntra religiösa människor att skydda miljön.

Fletcher Harper medverkade i en paneldiskussion på söndagen med rubriken "Att öka religiöst stöd för klimatpolicy". Under samlingen förklarade han hur, och varför, vetenskapsmän bör se religiösa människor som bundsförvanter.

En annan av de medverkande i panelsamtalet, klimatforskaren Katharine Hayhoe, som är uttalat kristen, förklarade samtidigt att det "åligger forskare att beskriva det ... svåra problemet med klimatförändringar i religiösa termer".

– För långsiktigt hållbara åtgärder behöver vi hopp. Vi behöver kärlek. Vi behöver uppmuntran. Vi behöver en känsla av delad gemenskap och av att vi är i samma båt. Och för många människor ... erbjuder just trossamfund detta, sa hon enligt Religions News Service som uppger att hon också talade om att "koppla ihop våra huvuden med våra hjärtan".

Vetenskapskonferensen som arrangeras av American Association for the Advancement of Science (AAAS) hålls i år i Boston. AAAS har enligt egna uppgifter över 120 000 medlemmar och organisationen ger även ut den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science.