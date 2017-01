Prisad hockeytränare coachade pingstpastorer

Nyheter

Hockeyintresset är stort bland många pingstpastorer – och gliringar om vilket lag som är bäst hörs lite nu och då när det predikas i landets pingstkyrkor.

För många var det därför en högtidsstund av annat slag när nationella konferensen Pingst Pastor på fredagen fick besök av Per Hånberg, som bland annat spelat ishockey i AIK, och numera är omtalad tränare för Karlskrona HK.

Per Hånberg berättade om hur han kom till kristen tro genom sin hustru, efter att hon bett för honom under några år. Han fortsatte sedan berätta om vad den kristna tron betytt för honom under åren som tränare.

Årets coach

För något år sedan blev han utsedd till Årets coach efter att ha tagit Karlskrona upp i högsta serien, Svenska hockeyligan (SHL).

– Jag upplever att Gud har kallat mig att vara i sportvärlden, sa Hånberg till ett jublande pastorskollegium med 500 pingstpastorer, samlade på Clarion Hotel i Stockolm.

Efter några år som tränare upplevde Per Hånberg att det inte öppnade sig med några nya lag. Han beskriver det som att ha "hamnat på Guds avbytarbänk". Men då började han och hustrun att träna barn, där flera inte alls kunde spela hockey, på hemmaplan i Uppsala. Laget var för dåligt för någon liga, men när de gjorde sitt första mål i en match där barnen låg under med 9-0 visste jublet inga gränser.

– Här gjorde jag en u-sväng i mitt ledarskap. Elitidrotten kan vara ganska hård ibland, men här fick alla vara med. Här fick jag klart för mig att det inte handlar om att jag ska lyckas, utan om att jag ska hjälpa andra att nå deras drömmar.

I upp och nedgång

Att Gud finns med honom har Per Hånberg burit med sig när det gått upp och ner i tränarkarriären med olika lag.

Hur tänker han då för att få ett lag att lyfta?

– Jag tror på omsorg och uppmuntran, att lära känna grabbarna även utanför planen. Men vi behöver också utmaningen. Det gäller också att se på människor vad de ska bli – inte bara vad de är nu, sa Per Hånberg, och uppmanade även pastorerna att våga "trycka på" sina gudstjänstbesökare att ge sig "in på arenan och inte bara sitta på läktaren".

På slutet av samlingen fick han förbön av pingstpastorerna in i sitt uppdrag – med garderingen att det inte gäller för riktigt alla matcher, men att det skulle bli enklare om Hånberg i stället fick bli landslagstränare.

Återstår att se om pingstpastorerna blir bönhörda på den punkten.