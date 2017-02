Sebastian Stakset: Jag vill presentera Jesus för Jimmie Åkesson

Nyheter

Det berättar han i podcasten "Nemo möter en vän".

Sebastian Stakset, tidigare känd under artistnamnet Sebbe Staxx, dömdes 2013 för att ha hotat SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett inlägg på Twitter. Han har även, under sin tid i rapgruppen Kartellen, spelat in en låt i vilken han mer eller mindre hotat Åkesson.

Nu vill han dock be om förlåtelse och säger att det han gjort var fel.

– Jag har inget som helst hat mot Jimmie Åkesson i dag. Jag vill träffa honom och säga förlåt för att jag hotade honom. Jag vill presentera Jesus för honom, berättar han i podden.

I ett Facebookinlägg förklarar han också att han, sedan han blivit kristen, har lagt politiken på hyllan och älskar alla människor, inklusive "fascister och Jimmie Åkesson". Det enda han vill är ett ge Jesus till alla människor.

– För vad händer med fascisten om han får möta Jesus? Då slutar fascisten att vara fascist. Och vad händer med den kriminella om han möter Jesus? Då slutar den kriminella att vara kriminell. Det hände mig.