Simon vill att unga ska ”äga” Torpkonferensen

Nyheter

Arrangörerna av Torpkonferensen vill att den ska "ägas" av deltagarna, oavsett ålder. I praktiken innebär det en önskan om att deltagarna själva ska fråga vad de kan hjälpa till med. Inte att någon ansvarig ska behöva be om hjälp hela tiden.

På Mattorget, i hjärtat av konferensområdet, serveras tusentals portioner mat varje dag. Och där får barn och unga chansen att visa att de kan hjälpa till.

– Även de yngsta gör enorma insatser, säger Simon Axlycke, som tillsammans med hustrun och Anders Nordström ansvarar för Mattorget.

– Och vi vill att de ska känna att de gör en viktig insats, fortsätter han.

Beslut för fyra år sedan

Emma och Anders var engagerade i arbetet på Mattorget tidigare under 2000-talet och Simon startade vid ungefär samma tidpunkt upp Trädgårn, som i dag heter Loftet, och där tonåringarna än i dag umgås på konferensen. Men för fyra år sedan bestämde de sig för att göra en gemensam satsning på Mattorget.

Simon förklarar att det är tre saker som driver dem.

– Allt överskott från matförsäljningen går in i konferensen. Det betyder att ju mer vi säljer desto bättre konferens går det att ordna. Vi vill också servera god mat, när man har ätit klart ska man vara nöjd, inte bara mätt. Sedan vill vi också leda människor, det är en stor grej.

High five vid arbetspassets slut

Varje dag är ett 20-tal sommarjobbare från Örebro kommun schemalagda för tjänstgöring på Mattorget. Dessutom ska de som har campingplatser med el göra ett visst antal arbetstimmar. Men det räcker inte för att bemanna alla stationerna. Det behövs även volontärer, förutom andra vuxna även barn och unga. Under konferensen är drygt 50 barn och unga hoppa med och hjälper till.

Simon går runt bakom båsen där maten tillagas och serveras och ger instruktioner. Samtidigt är han noga med att ge uppmuntrande kommentarer och att ge dem en high five vid arbetspassets slut.

– Jag vill väcka känslan "det jag gör är viktigt", säger han.

Glädjestrålande ögon

Simon berättar att föräldrar har kommit fram till honom och sagt att deras barn har pratat om arbetet på Mattorget sedan förra året och att de längtar tillbaka. Han berättar också om en tjej som i slutet av en arbetsdag frågade om hon fick komma tillbaka dagen därpå. Eftersom Simon inte visste exakt hur behovet skulle se ut svarade han att hon kanske kunde få arbeta.

– Då sa hon med glädjestrålande ögon "Tack för att vi kanske har jobb här i morgon!".

Att skapa en känsla av ägandeskap kan ofta ta tid. Därför arbetar Simon, Emma och Anders långsiktigt – och Simon konstaterar att det inte alltid är en spikrak kurva.

– En kille började arbeta hos oss för några år sedan. I dag är han 13 år och nu är det annat som lockar. Men vem vet, kanske kommer han tillbaka när han är 17. Det är ofta så att olika saker är viktiga vid olika tidpunkter.

"I can do it" eller "I will do it"

I ett avsnitt i tv-serien Simpsons tar Homer hand om sophanteringen i Springfield. Men hans slogan "Can''t someone else do it?" resulterar, inte helt oväntat, i stora praktiska problem.

– Den inställningen fungerar inte. I stället vill vi att de som hjälper oss ska tänka "I can do it" eller "I will do it", säger Simon Axlycke.