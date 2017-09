Tiotusentals flyr från Burma

Nyheter

Våldsamheterna i Burma blossade upp på nytt i fredags, skriver TT. Gruppen rohingyas flyr nu för sitt liv, och det handlar om tiotusentals människor.

Minst 110 människor har dödats, enligt TT. Men den brittiska tidningen The Guardian talar om upp till 400 människor. Sammanlagt cirka 18 500 människor har flytt från Burma och korsat gränsen till Bangladesh, enligt den internationella migrationsorganisationen IOM - medan FN: s siffra är betydligt högre, 38 000, enligt The Guardian.

– Det finns redan stora flyktingläger med rohingyas i Bangladesh och de vill inte ta emot fler, säger Frida Perjus, Burmahandläggare vid Olof Palmes internationella center, till TT.

Konflikten - som pågått under en längre tid - eskalerade i fredags, när gerillarörelsen Arakan Rohingyas räddningsarme´attackerade ett 30-tal polisposteringar. Rohingyas anklagar burmesiska myndigheter och buddhistiska extremister för det våld och den förföljelse de blir utsatta för.

– Man har hindrat hjälparbetare från att ta sig dit och folk dör. De svälter ihjäl. I en sådan situation är det lätt att det bildas grupper som tar till våld och vapen. Som svar på det har den burmesiska militären också gett sig på rohingyas civilbefolkning med kvinnor och barn. Det är människor som blivit slaktade på båda sidor, säger Frida Perjus.

Gruppen av rohingyas, som är muslimer, ses i Burma som illegala invandrare. FN kallar det som sker en etnisk resning.

Burma styrs av den demokratiskt valda Aung San Suu Kyi. Hon har anklagats för passivitet när det gäller konflikten, men ses av många också som bakbunden av den militär som fortfarande har stor makt.

Oberoende medier nekas just nu tillträde till provinsen Rakhine, där oroligheterna pågår, skriver The Guardian, som försökt ta sig in i området.

Yanghee Lee, FN:s särskilda rapportör när det gäller mänskliga rättigheter i Burma, säger att situationen just nu förvärras snabbt.

Påve Franciskus har tidigare meddelat att han tänker besöka Burma i november, och att han är oroad över "de sorgliga nyheterna om förföljelsen av syskonen i minoritetsgruppen rohingyas". Franciskus manade till förbön för rohingyas på Petersplatsen i Rom den 27 augusti.