Ukrainsk kyrka får inte bli medlem i SKR

Nyheter

Nordens ortodoxa apostoliska kyrka, NOAK har under 2016 haft flera kontakter med SKR i sina ansträngningar att bli medlemskyrka. Det är en ortodox kyrka som ställt sig under patriarkatet i Kiev, Ukraina.

Enligt Fader Matteus Maria Furemalm fick de vid de första kontakterna positiv respons. Men ärendet drog ut på tiden.

– Vi fick höra att man måste ta mer hänsyn till dem som är medlemmar än till dem som vill bli det, vilket låter konstigt för mig, säger han.

Återspeglar splittring

I september 2016 gav SKR:s styrelse avslag, med hänvisning till att Kievs patriarkat ”inte är en erkänd kyrkojurisdiktion inom den Ortodoxa kyrkans kanoniska gemenskap”.

Svaret återspeglar splittringen av den ortodoxa rörelsen i skilda grenar och med olika överhuvuden. I SKR har man visserligen lyckats samla flera av kyrkorna i den ortodoxa/österländska kyrkofamiljen. Men dessa säger alltså nej till den ukrainska, relativt nybildade kyrkan.

– I mina öron låter det som om rysk utrikespolitik får styra det här. Delar av den ryska och serbiskortodoxa kyrkan erkänner inte ens att den ukrainska ortodoxa kyrkans finns. Den anses vara en del av den ryska, menar Furemalm.

Hänvisar till praxis

Men Karin Wiborn menar att skälet inte är utrikespolitisk hänsyn. Hon hänvisar till den praxis som styrelsen sedan några år utgår från vid medlemsansökningar:

För att bli medlemskyrka görs en teologisk granskning, att kyrkan har en viss storlek och att respektive kyrkofamilj godkänner den. SKR har fyra kyrkofamiljer, de övriga är lutherska, katolska och frikyrkliga.

– Vi rådgör med den kyrkofamilj man tillhör, i det här fallet den ortodoxa. Vi tar inte på något sätt ställning till om man är en rätt eller fel kyrka, däremot måste vi ta hänsyn till vad de som redan är medlemmar säger.

”En olöst knut”

Enligt Karin Wiborn skedde samma process inom den frikyrkliga familjen när Pingst FFS blev medlem och SKR har de senaste åren sagt nej även till evangelikala kyrkor. Men av hänsyn till dessa vill hon inte ge några exempel.

Kan du förstå att det hela ser märkligt ut för en utomstående?

– Jag lider lite av att vi inte har några bra former för ”hang arounds”. Många ortodoxa tror också att just den här kyrkan kommer att få en kanonisk gemenskap och jag skulle vilja att det fanns ett sätt att umgås under tiden.

Men Karin Wiborn medger de ortodoxa kyrkornas förhållande till varandra är komplext.

– Jag kan ge Matteus Furemalm rätt i kritiken att vi har en olöst knut här, säger hon.

SKR:s årsmöte beslutar om medlemskap, men styrelsen förbereder besluten, förklarar Karin Wiborn också.

Är inte nöjd

Fader Matteus Maria Furemalm är inte nöjd med svaret:

– Vi försöker säga till våra medlemmar att man inte ska ta konflikterna med sig från hemlandet. Då ska inte det nationella kristna rådet vara så influerat av konflikter i utlandet att man inte vågar ta med vissa grupper i ekumeniken.

Fotnot: Nordens ortodoxa apostoliska kyrka har skrivit ett öppet brev till SKR i ärendet, ”Styrs den svenska ekumeniken av utländska konflikter?”. Hela brevet finns att läsa på Dagen.se.

Filaret av Kiev är patriark för Ukrainas ortodoxa kyrka.