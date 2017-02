USA-pastorn: Så vill vi hjälpa församlingarna i Sverige

Nyheter

Jeff Leake har i 25 år varit pastor i Allison Park Church, som samlar cirka 2 000 gudstjänstbesökare i Pittsburgh i Pennsylvania, 60 mil in i landet från New Work. Han finns också med i ledningsgruppen för Assemblies of Gods nätverk för församlingsplantering, Church multiplication network.

– Vi har planerat nya församlingar i sekulariserade områden som liknar Skandinavien väldigt mycket. Exempelvis i Boston i Massachusetts, där bara fyra procent går i kyrkan. Gud har gett oss bördan och nåden, säger Jeff Leake till Dagen på telefon från USA.

Han upplever nu att Sverige är nästa steg för nätverket och dess församlingar i amerikanska pingströrelsen. Det är första gången man gör något liknande i Västeuropa, och han är glad för kontakterna i Sverige.

– Vi vill ge mod och uppmuntran till de svenska församlingarna. Vi vill inte vara ägare, utan utrusta med våra erfarenheter och verktyg och tjäna församlingarna, säger Jeff Leake.

Besöket i Stockholm i 25-28 maj blir ett första steg att få kontakt. Sedan vill man ge coachning via webbkonferenser och träningsveckor, och på sikt kanske sända över team eller människor som kan göra insatser. Men det beror på hur det hela utvecklar sig.

En ekonomisk ”push”

Jeff Leake säger också att Assemblies of God är beredda på att investera ekonomiskt i nya församlingar i Sverige. Här har man inte pratat färdigt ännu, men en vanlig princip har varit att lika mycket pengar som den lokala församlingen satsar tillförs från nätverket i USA.

– Vi vill ge en ordentlig ekonomisk ”push”, säger Jeff Leake.

Han känner Johannes Amritzer i SOS Church Stockholm väl, och har varit i Sverige 8-9 gånger redan.

– Både USA och Skandinavien har ett kristet arv sedan århundraden, men är inte längre andligt aktiva, särskilt inte i den unga generationen. Det behövs fler livgivande församlingar för att nå människor med Jesus, säger Jeff Leake.