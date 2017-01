Vännerna: Det gjorde Siewert Öholm unik

Nyheter

Siewert Öholm var under många år en av Sveriges mest kända och profilerade journalister. Fram till 2002 fanns han på Sveriges Television, där han under 30 års tid ledde samhällsdebatterande stor-program som "Kvällsöppet", "Nattcafé" och "Svar direkt" under tvåkanalstiden.

Men dessförinnan hade han också producerat religions-tv-programmet "Mellan himmel och jord" samt allsångsprogrammet "Hela kyrkan sjunger" från Umeå under tio års tid.

Margit Borgström var dirigent och sångledare i "Hela kyrkan sjunger". Hon är oerhört tacksam för åren hon fick samarbeta med Siewert Öholm.

– Det var en fantastisk tid. Siewert har betytt oerhört mycket för mig och min familj. Jag var 24 år och en blyg tjej. Men han kom in och stöttade, uppmuntrade och gav mig "pushen" så att jag vågade stå framför folk. Det är många nätter vi plöjt igenom noter och planerat programmet, säger Margit Borgström.

Besökte sjukbädden

De har blivit livslånga vänner, och tillsammans med maken Rolf besökte hon Siewert Öholm på sjukbädden. Margit Borgström talar om en vishet kring det politiska läget och om mod att våga gå emot etablissemanget, något som också gav honom en del motståndare.

Som samhällsjournalist vågade Siewert Öholm ge röst åt personer som inte hördes så ofta annars, men provocerade också med sina ämnesval. Ingen var oberörd. Han blev samtidigt mentor för ett antal av dagens kända tv-journalister.

"Blev frimodigare med sin tro"

Daniel Grahn, tidigare chefredaktör för Dagen, lärde känna Siewert Öholm 1993, under sin tid på Veckomagasinet Petrus, där Öholm blev krönikör.

– Då var han Mr Debatt-Sverige och skrev med ett utifrån-perspektiv om Kyrksverige. Med tiden blev han väldigt mycket frimodigare med sin tro, säger Daniel Grahn, som senare blev redaktör på Svar Direkt-redaktionen ihop med Öholm.

Så småningom knöt Grahn Siewert Öholm till Dagen, där han ledde näringslivssidor i Arbets-Dagen, höll debatter kring "Gud, media och samhälle" i 20-talet kommuner samt var med och startade Dagens "G som i Gud-arbete" under Almedalsveckan.

– Han har varit ett otroligt stöd och uppmuntran för mig i rollen som publicist.

1984 gick Siewert Öholm till storms mot hårdrocksgruppen Wasp, och ställde tuffa frågor i SVT till en ung musikjournalist. För saken skull tilldelades han en egen SVT-dokumentär för ett par år sedan, där Öholm återigen mötte musikjournalisten, och bad om förlåtelse.

Son till baptistpastor

Siewert Öholm var son till en baptistpastor och gick som ung på Örebromissionens bibelskola. En kort tid var han utsänd som evangelist. 2012 deklarerade han i ett utspel i Dagen att han lämnade frikyrkan till förmån för Svenska kyrkan.

På senare tid var annars tidningen Världen idag hans arena. Han engagerade sig i Israel-frågan, fick många judiska vänner, och gjorde i våras en serie påsk-program från Israel för DagenTV. Siewert Öholm brann också för flera nya kristna tv-projekt.

Daniel Grahn beskriver att tron på Jesus blev allt viktigare för Siewert Öholm med åren, och att fromheten tilltog.

– Han hade ett oerhört gott hjärta.