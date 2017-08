Zlatan till United - som Jesus Kristus

Nyheter

Det har ryktats ett tag och nu är det klart: Zlatan Ibrahimovic skriver ett nytt ett-årskontrakt med Manchester United.

Men när nyheten kablas ut i världen sker det inte genom ett vanligt pressmeddelande. Zlatan gör det på sitt eget sätt.

På sociala medier har han lagt ut en bild på sig själv klädd i en vit mantel som symboliserar Jesus. Mitt emot sitter en figur med horn i pannan, djävulen. De båda bryter arm.

"Jag är tillbaka för att fortsätta där jag började", säger Zlatan i ett officiellt uttalande från Manchester United.

Ny roll i laget

I en video visas Zlatan med nummer 10 på ryggen, något som skvallrar om att svensken kan få en nyckelroll igen i det stjärnspäckade mästarlaget.

Videon kan tolkas som att Zlatan får finna sig i att förse belgaren Romelu Lukaku - som United värvat dyrt för 900 miljoner kronor från Everton i sommar - med bollar.

I så fall blir Zlatan mer framspelare än målgörare.

Svensken, som skadade båda korsbanden höger knä i april, släpptes då av United. Zlatans rehabilitering har dock gått över förväntan bra och snabbt - vilket gjorde att klubben ville skriva nytt kontrakt.

– Vi är väldigt nöjda med att Zlatan är tillbaka i klubben och räknar med att han blir viktig för oss under andra halvan av säsongen 2017-18, säger Uniteds manager José Mourinho, enligt telegraph.co.uk.

Tror inte på Gud

Jesus-gestalten till trots sa Zlatan i en intervju i DN för två år sedan att han tror på sig själv, inte på Gud:

"När det gäller religion och sånt är min pappa muslim och min mamma katolik. Muslim och det där, det är inget för mig, det är inte viktigt för mig," sa Zlatan då.

Han har kroppen full av tatueringar, varav en med texten "Only God Can Judge Me".

Zlatan Ibrahimovic, som fyller 36 år i oktober, gjorde 17 mål på 28 matcher i Premier League innan sin svåra skada. Därmed blev han Uniteds bästa målskytt under förra säsongen.