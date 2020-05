Grusade semesterplaner ger liv

Konferenser ställer in och flygplanen står på marken. Det vi hoppats på och sett fram emot blir inte av. De vi längtar efter att träffa och krama måste vi hålla avstånd till.

Besvikelse och ärlig bön

Många av oss kämpar med besvikelse över sånt som inte blir av på grund av Corona. Det är okej, menar Linalie Newman, missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan (EFK):

– Det är lätt att få dåligt samvete för att man sörjer allt det där, när många drabbas så mycket värre. Men livet går inte jämföra på det viset. Tillåt dig själv att sörja och sakna, våga vara ärlig inför Jesus.

Inre och yttre omställning

I våra församlingar har en del ställts in och en del ställts om. Men hur ställer vi om våra liv? Våra förväntningar? Våra resurser?

Christer Aadland är projektledare för Torpkonferensen och berättar om den fantastiska respons han fått efter att Torp ställdes in.

– Flera personer som betalat sin campingavgift undrade om de kunde skänka den pengen. Så vi skickade mejl till de hundratals som redan betalt campingavgiften och frågade om de ville skänka sin campingavgift eller ha den återbetald. Hitills har 60 % sagt att de vill skänka den.

Nytt soldäck eller matpaket?

För många av oss kommer semesterutgifterna bli lägre denna sommar. I byggvaruhusen och hos elektronikkedjorna märks redan var vi svenskar lägger våra pengar istället. Kan en del av din semesterkassa istället bli en skänk från ovan till någon som försöker mätta sina barn?

Från våra missionärer och systerkyrkor hörs allt fler rop om hjälp. Fattiga daglönare får inga jobb och kan inte försörja sina familjer. Var med och skänk din semester! Ställ om besvikelsen till glädjen att kunna hjälpa andra!

Exempel på skänkt semester

Om du vill skänka en del av din semesterkassa är helt upp till dig. Här kommer några exempel utifrån olika livsförutsättningar.

• Jag vill skänka en bussutflykt för en person: 200 kr

• Jag vill skänka inträde och åkband till en nöjespark för en familj: 2 000 kr

• Jag vill skänka mitt semesterprojekt att bygga ett soldäck: 5 000 kr

• Jag vill skänka en vecka på spanska solkusten för två personer: 9 000 kr

• Jag vill skänka en familjeresa till Västindien: 40 000 kr

På efk.se/corona kan du läsa mer om hur våra internationella partners påverkas i krisen. Nedan hittar du några exempel.

Valere Banam

Valere bor med sin familj i Gamboula i Centralafrikanska republiken. Valere är läkare och sjukhuschef på Gamboula missionssjukhus. Som chef och kirurg arbetar han ibland både dag och natt för att rädda liv och hjälpa människor i ett land där sjukvården är kraftigt eftersatt efter år av inbördesstrider. Resurserna är knappa och tid över till semester finns inte i hans almanacka.

Den rådande pandemisituationen ställer Centralafrika inför ännu en enorm utmaning.

– Covid-19 has the potential to tear through the Central African Republic at lightning spread if the country doesn’t get the support it needs to adequately protect itself against the virus. Three ventilators in a country of five million people is setting the country up for catastrophe, säger David Manan, Norwegian Refugee Council Country Director in the Central African Republic (CAR).

EFK ger kontinuerligt ekonomiskt stöd till Gamboula sjukhus.

Matiasi Tumaini

Tumaini bor med sin familj i byn Kanyonsa i västra Tanzania. Familjen bor under väldigt fattiga förhållanden. Det bor 7 barn i huset och man sover tillsammans i ett litet rum på 5 kvadrat med endast en matta på jordgolvet. Ibland kan något av barnen sova hos farmor och farfar i huset bredvid.

För några år sen dog Tumainis fru i samband med en förlossning och det ena tvillingbarnet dog också. Sedan dess har Tumaini haft svårt att få livet att gå ihop. Han försörjer familjen genom dagarbeten och enkelt jordbruk. Om pandemin blir svår i Tanzania riskerar en redan skör tillvaro att slås sönder. Att bo trångt och leva från hand i mun gör att det inte finns extramarginaler.

EFKs projekt genom Muhange familjecenter stöder familjen genom att besöka dom regelbundet och ge ekonomiskt stöd och även rådgivning.