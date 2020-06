Hot om förintelse skrämmer judar

Varför skall vi, som kristna hjälpa det judiska folket hem?

Tommy Lilja har, tillsammans med många, hjälpt fler än 20 000 judar hem till Israel och ser idag med oro på hur antisemitismen växer i spåren av Covid-19 pandemin och gör nu allt han kan för att fortsätta hjälpa judar återvända hem till Israel.

Pastor Tommy Lilja tillsammans med Rabbi Josef, en av många etiopiska judar som efter flera tusen år, återvänt till Israel.

Katie Lorentzon, som själv jobbat på Operation Great Exodus i många år, har intervjuat Tommy om vad den just nu växande antisemitismen får för konsekvenser och varför du som Dagenläsare kanske skall hjälpa judar hem till Israel.

Tar Israel verkligen emot hemvändande judar, pga den lockdown som varit?

”Ja absolut, i det projekt vi arbetat genom sedan 1996, kom det ett flyg, med ca 120 etiopiska judar i månadsskiftet maj/juni”.

Men varför skall judarna återvända till Israel?

”Det finns många orsaker, en är den växande antisemitismen. Israel är trots allt den säkraste platsen i världen för det judiska folket. Trots att den Iranska ledaren Ayatollah Khamenei, bara för några veckor sedan sa offentligt till hela världen att de gör allt de kan för att slutföra ”den slutliga lösningen” på judeproblemet. Han använde medvetet samma uttryck som Hitler gjorde 1942. Den slutliga lösningen är alltså total utrotning av alla judar. Iran ligger närmare Israel än man tror, därför att Libanon, granne med Israel, är Irans förlängda arm.”

Men detta hat finns det inte mest i Mellanöstern?

”Absolut inte, vad många inte vet är att det begicks mer än 2000 antisemitiskt kränkningar i USA, 2019. I Frankrike och på flera platser i världen, så beskylls judarna för att ligga bakom Covid-19, det har både en politisk och andlig bakgrund”.

Hur då?

”Jo, man menar att Covid-19 är som en trojansk häst, ett virus som tagits fram av judar som ett led att ta över världen. Varje dag sker attentat, jag läste häromdagen om flera grövre attentat i Ukraina och det är ytterst allvarligt då Ukraina har ett ganska stort renodlat nazistparti och judarna gess skulden för allt negativt som hänt i Ukraina. Vi gör därför allt vi kan, för att hjälpa judar hem.”

Intergrationsminister Pnina Tamano-Shata, välkomnar ett flyg med judar, som PTL delfininasierat den 21 maj.

Men varför skall man som kristen hjälpa judar hem till Israel?

”Därför att judehatet har en andlig bakgrund också. Låt mig förklara. Första gången, 1996, jag ombads hålla ett bibelstudium om Israel, visste jag ingenting om vad Bibeln sa om Israel. Det märkliga var att Bibeln öppnade sig av sig själv, och kapitlet som slogs upp var Jesaja 49:22, 1981 års översättning där det står att: ’jag skall lyfta upp min hand till tecken åt folken och resa upp mitt baner till tecken till folkslagen. Då skall de böra dina söner hit i sin famn och föra dina döttrar fram på sina axlar., Tecknet, tänkte jag, var ju jungfrun som skulle föda fram Emanuel, alltså Jesus, och baneret är ju Jesus. Alltså när vi ser Jesus, som är Guds lyfta hand, signalen, då skall vi föra det judiska folket hem till Israel, det är inte ett val det är en kallelse på oss alla. Det var så allt började och sedan har vi fått hjälpa fler än 20 000 judar hem till Israel”.

Men här var ju en vers från GT?

”Ja, men det gäller fortfarande, dessutom har vi ju Cornelius i Nya testamentet, en romerska officer, som bad för och gav till det judiska folket, trots att han inte var jude. Och hans ’böner och gåvor’ var något Gud kom ihåg när den förste hedningen skulle bli frälst. Det är tänkvärt att det var Cornelius pengar och böner som öppnade vägen för det fantastiska som hände honom och hans familj när Petrus kom. Men det är också viktigt att inse att du och jag är kallade att aktivt hjälpa det judiska folket hem till Israel.

Varför det då?

”Dels för att vi har sett ”den lyfta handen”, men även för att judarna, blev judarna för att de hade och har en uppgift. Den första var att föda Gud in i världen, den andra är ta emot Jesus när han kommer tillbaka. Men innan det händer måste alla judar få möjlighet att återvända. Den väckelse bland judarna som kommer att komma och som delvis har börjat, sker i Israel. Den profetiska klockan säger att hedningarnas dörr till Guds rike är på väg att stängas, någon blir den siste att komma in, samtidigt ser vi att judarnas dörr är på väg att öppnas. Det är oerhört viktigt att du och jag är del av det Gud gör just nu och vår uppgift är att ”göra Guds folk hem till Guds till Jerusalem.”

Vad gör Gud nu då?

”Det kan jag inte svara på, men det är tre saker, som du och jag har ett gemensamt ansvar för. Det är framförallt att nå all folkslag på jorden med Jesus, det andra att aktivt vara med i en lokal församling och den tredje är att föra judiska folket hem till Israel. Det är också de tre ben vi står på i vårt arbete inom PTL. Vi når platser ingen predikat på, så sent som förra veckan nådde vi, och döpte i en ny folkgrupp, vi är en del av massor av församlingar och vi hjälper det judiska folket hem till Israel.

Vad händer när man välsignar Israel?

Ja, egentligen ett långt svar för jag sett hur så många enskilda människor blivit övernaturligt välsignade tillbaka. Men i mitt eget liv, i det vi gör idag som är internationellt och omfattande, så började allt med att vi hjälpte judar hem till Israel. Det var den handlingen som öppnade dörren, till hela världen. När du rör vid Israel, då rör du vid Gud och rör du vid Gud, så som han vill, då kan enorma saker hända i ditt liv.

Katie Lorentzon