Kajsa Ekis Ekman: Varför så föraktfull, Park?

I Dagens ETC, där jag är ledarskribent, skrev jag den 22/11 en text om hur den evangelikala rörelsen, från Latinamerika till Asien, har växt sig stor och börjat få politiskt inflytande. Ofta rör det sig om rena charlataner som tjänar pengar på fattiga människors tro. Men det rör sig även om en strid om makt och geopolitik. I USA har rörelsen bidragit till att Trump flyttat USA:s ambassad till Jerusalem i strid med FN:s generalförsamling. I Brasilien har den lyckats sätta extremhögerpolitikern Jair Bolsonaro vid makten. Jag nämner även att rörelsen börjat få fäste i Sverige, men skriver att den här har en annan karaktär.

I en ledare i Dagen (23/11) skriver Frida Park om min artikel. Jag tackar för kommentarerna och det stämmer att min artikel led av ett översättningsfel vid publicering: I stället för evangelikalism stod det evangelism, vilket är en direktöversättning från franska. Det är rättat nu.

Tron kan fungera bra för en individ men för ett helt samhälle behövs mer handfasta åtgärder. — Kajsa Ekis Ekman

Park anklagar mig dock för mängder av andra saker också. Hon skriver att jag anklagar Sebastian Stakset och Stefan Swärd för att vara högernationalister. Det stämmer dock inte. Tvärtom poängterar jag tydligt att just detta är skillnaden mellan Heart of Evangelism och de brasilianska rörelserna. Jag skriver: “Heart of Evangelism tycks dock inte ha någon högernationalistisk agenda, utan fokusera på räddning från kriminalitet genom frälsning.” Varför Park försöker få det till att jag ändå tycker så, kan jag inte begripa. Mina funderingar kring Heart of Evangelism rör sig mer kring idén att ett helt samhälle kan lyftas ur kriminalitet genom att tro, vilket jag menar kan fungera bra för en individ men för ett helt samhälle behövs mer handfasta åtgärder.

Parks artikel är aggressiv och föraktfull mot mig på ett sätt som jag tycker är lite överraskande. Hon gissar att jag har “fördomar om kristna” och behöver en prenumeration på Dagen. Park har kanske inte tittat i sina arkiv, då hon skulle se att jag under en lång period prenumererade på Dagen. Vad jag har för tankar och känslor vet hon inte. Man kan aldrig veta vad en annan människa tänker! Därför tycker jag debatten mår bäst av en respektfull ton och ett fokus på sakfrågor.

