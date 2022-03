Den sårade kan gå vidare även om ledaren inte tar sitt ansvar

Replik. För att undvika att fastna i ord av anklagelser eller försvar behöver vi staka ut en väg som leder oss genom det svåra ut i det fria, skriver Ulrika Ernvik och Anna Sandberg.

Det förs ett samtal och en debatt om vilket ansvar ledare har för de sår som människor i våra församlingar fått under åren, och fortfarande får. Det är en angelägen fråga som väcker många andra frågor, och som väcker en längtan – en längtan efter försoning och upprättelse.

För att frågan inte ännu en gång ska fastna i ord av anklagelser eller försvar, behöver vi börja staka ut en väg. En väg som tar oss bakåt för att föra oss framåt. En väg som leder oss genom det svåra ut i det fria. För att skapa den vägen tror vi att vi behöver landa i några tankar:

* Begrepp behöver definieras. Förlåtelse, försoning, ursäkt, ånger och nåd är stora ord som vi använder oss av men utifrån olika definitioner. I en process där vi vill hela det som brustit behöver vi ödmjukt utforska och finna gemensamma definitioner på dessa begrepp.

* Vi behöver vara medvetna om att vi människor befinner oss i hierarkier, och det har betydelse för försoningsarbetet. Ansvar för övergrepp som skett och sår som orsakats ligger alltid hos ledningen. Initiativet till försoning ligger därför hos ledarna.

Kan det också vara så att en ledare inte kan be om nåd från dem som är under, utan bara från den som står över? En ledare kan be Gud om förlåtelse och ta emot hans nåd. Men om ledaren vänder sig till dem som står under hans/hennes ledarskap för att be om förlåtelse och nåd, finns det då en risk för att ledaren gör sig till offer i stället för att ta sitt ansvar?

Kanske det viktigaste av allt: Den som blivit utsatt och sårad kan finna och skapa en försoningens väg även om ledarna inte tar sitt ansvar. — Ulrika Ernvik och Anna Sandberg

* Den som utsatt andra ska inte be om förlåtelse, utan i stället tydligt uttrycka sin sorg och sitt ansvar. När vi ber om förlåtelse lägger vi bollen i den andres, den utsattes knä, och förväntar oss ett ja eller nej: “Du är förlåten” eller “Du är inte förlåten.”

Ingen utsatt ska behöva ställas inför det valet. Den som utsatt andra ska i stället på ett djupt och genuint sätt uttrycka “Jag är ledsen för det jag har gjort. Jag tar på mig ansvaret för det och jag vill bidra till helande, inte bara genom mina ord utan också i handling.”

* Vi behöver förstå att det som traumatiserar en människa inte är vad som hände, utan hennes upplevelse av det som hände. Det spelar därför ingen roll om den som utsatt någon annan skadade den andra uppsåtligt eller inte, eller om det beslut eller den situation som sårat uppstått på goda eller dåliga grunder.

Det som spelar roll är om någon känt sig sårad och kränkt. Ofta finns det något i processen som hade kunnat, och kan göras, annorlunda.

* Den som blivit utsatt behöver få berätta, och bli lyssnad till. Den behöver få berätta vad den varit med om, hur det kändes, hur det påverkade, och vad hon/han hade behövt.

* Den som utsatt behöver lyssna utan att försvara. Den behöver ta in den smärta den utsatta berättar om och låta sig bli berörd.

Frågan blir sedan: Hur kan den utsatta nu få det hon/han inte fick då? Och nästa fråga blir: Vad gör vi för att detta inte ska hända igen? Tydliga gränser och strategier behöver formas.

Vi behöver också uppmärksamma och sätta ord på den skam som både den som utsatt och den utsatta kan känna. Skammen har en kraft som tenderar att hålla fast oss, att skymma möjligheterna till försoning, och att hålla oss undan från glädjen.

Nåd handlar om att tillsammans våga se skammen som hållit oss fångna, och se på varandra fria från skam.

När något kommit fram i ljuset och synats, behöver det sedan inkluderas i våra livsberättelser och få komma till ro. — Ulrika Ernvik och Anna Sandberg

Och kanske det viktigaste av allt: Den som blivit utsatt och sårad kan finna och skapa en försoningens väg även om ledarna inte tar sitt ansvar. Vi är inte beroende av andras vilja och förmåga till försoning för att nå försoning. Som utsatt är jag fri att ta makten över och försonas med det som hänt i mitt liv, även om förövaren inte tar sitt ansvar.

I hela processen behöver vi ha realistiska förväntningar. Vi är alla brustna människor i en brusten värld. De människor som gjort mig illa kommer inte bli perfekta. Jag kommer inte bli perfekt. Men perfektionism är inte kravet för försoning.

Det som behövs för försoning är mod. Mod att se vår brustenhet, att ta ansvar för den, att sträcka ut handen, att ta emot de händer som sträcks ut men också kunna sätta upp våra händer för att markera tydliga gränser.

Vi anar att det ofta finns en rädsla för att ge sig in i försoningsprocessen. Det kan verka som komplicerat och stort. Men det är egentligen så enkelt. Och vi får inte vänta längre. De som sårats bär med sig trauman som kan föras över till nästa generation.

Ledare på alla nivåer behöver ställa sig upp och säga: “Vi ser att det här har hänt. Vi tar ansvar för det vi och tidigare generationer har gjort. Vi är ledsna för det som hänt och sörjer med dem som är sårade. Vi är beredda att lyssna. Vi vill möta de behov som vi kan möta. Vi vill nu ta ansvar för att minimera risken att det ska hända igen.”

Och mitt i allt detta behöver vi vara ödmjuka inför det faktum att det finns ett bäst före-datum. När något kommit fram i ljuset och synats, behöver det sedan inkluderas i våra livsberättelser och få komma till ro. Och vi behöver påminna oss om att mycket försoningsarbete redan har skett. Dessa berättelser behöver också lyftas fram.