Selektivt om forskning av mikrovågor

I det senaste inlägget i sommarens debatt om 5G (Dagen 31 juli), menar Mona Nilsson att inte bara 5G, utan alla radio- och mikrovågor från trådlös teknik orsakar cancer och alla möjliga sjukdomar. Vi menar dock att tekniken är säker och utvecklingen är positiv.

Nilsson påstår felaktigt att David Spjuth (som bidrog till vår förra artikel) ”kommer från ett telekombolag”. David har inte jobbat med telekom på över sex år. Ingen av oss har några som helst ekonomiska intressen i trådlös teknik. Däremot vill vi bidra till ämneskunskapen och nyansera farhågor som vi tror är obefogade. Vårt resonemang bygger på fyra punkter:

1) Radio- och mikrovågor är samma fenomen som vanligt ljus; det hör till det elektromagnetiska spektrumet (EM). Det är i grunden något gott, som naturligt uppfyller hela skapelsen.

2) Begreppet ”strålning” innefattar alla former av vågor och partiklar som färdas genom rummet. Man måste skilja mellan joniserande och icke-joniserande strålning, eftersom jonisering skadar våra celler och vårt DNA.

3) EM-strålning kan inte jonisera för våglängder längre än ultraviolett. Den enda biologiska effekten av synligt ljus, infraröd värmestrålning och mikro-/radiovågor är värme. Vi avger sådan strålning till vår omgivning, och behöver ständigt ta emot lika mycket för att hålla oss varma.

4) Rädslan för mikrovågor och trådlös teknik bygger på ett mycket selektivt urval av forskningsresultat. Den närs av oro för det osynliga och obekanta, och förmodligen av negativa associationer kring ordet ”strålning”.

Mona Nilsson anklagar oss för desinformation, men förklarar inte vad hon finner felaktigt. Hon påpekar dock att International Agency for Research on Cancer, IARC har klassificerat radiovågor som ”möjligen cancerframkallande”. Det är svårt att motbevisa ett ”möjligen”. Kaffe rentvåddes från denna kategori 2016. WHO skriver att ”om elektromagnetiska fält verkligen har en effekt på cancer, så är en eventuell ökning av risken extremt liten”. Men Mona Nilsson menar att cancereffekten är ”fullt bevisad” av ”omfattande forskning”. Eftersom hon inte ger något exempel på sådan forskning så kan vi göra det.

En studie vid National Toxicology Program i USA utsatte råttor och möss för intensiv strålning under flera års tid och undersökte antal cancerfall. Ökade förekomsten av cancer? Inte totalt sett. Men forskarna rapporterade ändå att strålningen gett flera hanråttor cancer i hjärtat. Sambandet räknades som statistiskt signifikant, eftersom det skulle varit mindre än fem procent risk att ha fått resultatet av en slump. Det är som att slå en tärning två gånger och vid två sexor misstänka att den är riggad. Problemet är att forskarna analyserade potentiella samband för så väldigt många olika sorters cancer. De är som om de slog hundra tärningar två gånger, hittade en som gav två sexor, och rapporterade den, med ”tydliga bevis”, som fusktärning. Att de bestrålade råttorna faktiskt levde längre än kontrollgruppen gjordes ingen stor sak av (vilket antagligen var en slump).

Debatten började med rädsla för 5G. När David Termén uttryckte oro specifikt för 5G (Dagen 17 juli) var detta för att tekniken använder mikrovågor med kortare våglängder (högre energi) än tidigare teknik, alltså mikrovågor som närmar sig värmestrålning. Vore då detta skäl för oro? Betänk att du strax skulle frysa ihjäl utan värmestrålningen som omger dig, och döm själv.

Lorents Landgren,

Masterstudent i teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola

Örjan Landgren,

Masterstudent i automation och mekatronik, Chalmers tekniska högskola

Läs även | Missriktad oro för ny teknik