Sluta upp med alla familjefientliga förslag

Familjen spelar en avgörande roll, både för individer och samhällen. Det är inte bara en kristdemokratisk åsikt, utan fakta. Hela 97 procent av svenskarna anser att familjen har en helt avgörande eller en ganska stor inverkan på tillfredsställelsen med livet. Tillsammans med god hälsa utgör familjen det viktigaste i livet för svenskar. Trots detta hör man ganska lite om familjens betydelse i den allmänna debatten. Tyvärr är det snarare så att samhällsdebatten just nu präglas av familjefientliga förslag

Färska exempel på detta finns det gott om. Exempelvis kräver flera röster att föräldraförsäkringen ska bli individualiserad. Begreppet individualisering är en eufemism för en helt kvoterad föräldraförsäkring där föräldrarna får hälften av ledigheten var, utan möjlighet till någon flexibilitet. Målsättningen är en ”helt jämställd” fördelning. Dock motsätter sig hela 80 procent av svenska folket mer kvotering i en mätning gjort av Demoskop. Det är inte svårt att förstå varför, för det är naturligtvis barnets egna föräldrar som har bäst koll på hur de kan fördela sina dagar.

Men det stannar inte där. En ny utredning föreslår nu stopp för nyetablering av dagmammor. Det är otroligt märkligt och en tydlig inskränkning av föräldrarnas rätt att anpassa barnomsorgen utanför familjehemmet efter egna önskemål. Vissa barn har stora behov av minimala barngrupper eller en särskild sorts pedagogik och detta behov har vuxit när barngrupperna på förskolorna stadigt ökat i storlek. Om man dessutom oroar sig för särskilda utmaningar är högre kvalitetskrav långt mer önskvärt än förbud. Detta förslag tar inte alls hänsyn till det, utan man offrar valfrihet till förmån för ideologiska visioner.

En ytterligare jämlikhetsutredning som nyss lades på regeringens bord har föreslagit att Sverige ska införa obligatorisk förskola från tre års ålder, i enlighet med direktiv från Januariavtalet. Man vill inte ge svenska, välmenande föräldrar en möjlighet att själva välja barnomsorgsform utan tvinga alla att gå i förskola. Det är en märklig prioritering som skickar starka signaler om att man helt enkelt inte litar på föräldrarna och familjerna själva. Alla ska tvingas välja samma.

Vi i KDU beklagar starkt denna utveckling. Alla dessa förslag pekar på en utveckling där man tar allt mindre hänsyn till familjen och deras egna förmåga och frihet att utforma sina liv. Man ställer sig över svenska föräldrar och använder gång på gång pekpinnar. Hänsyn till de individuella familjerna och de individuella barnen lyser med sin frånvaro.

Vår målsättning är att svenskar ska ha mer valfrihet och kvalitetstid med familjen, inte mindre. Det offentliga ska träda in som stöd när det önskas och kan behövas. Inte försöka överta föräldrarollen när det inte ens behövs. Familjerna borde få dela upp sin föräldraledighet vid köksbordet för just föräldrarna vet bäst, inte staten. Familjerna ska ha makten att utforma vilka barnomsorgsformer de vill ta del av, för det är just familjerna som känner till sin egen situation bäst.

Vi i KDU både bryr oss om och litar på svenska familjer. Därför manar vi till en förändring i politiken och samhällsdebatten. Det behövs ett mer familjevänligt skifte som slutar dumförklara svenska föräldrar och krånglar till deras familjeliv med rigida pekpinnar som inskränker valfriheten. Man borde respektera fullvuxna människor och deras familjebehov mer, inte mindre.

Evin Badrniya, förste vice ordförande KDU

